台南確診+3603　醫院及住宿式長照機構管制至30日

▲台南市25日新增3603名COVID-19本土個案，至6月30日前台南市各級醫院及住宿式長照機構維持禁止探病、探視，後續將視疫情滾動式調整。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市25日新增3603名COVID-19本土個案，統計2022年1月1日至6月24日，累計確診個案人數共235679名，全年齡累計確診百分比為12.72％；已解除隔離205363名、尚在隔離中30316名，考量社區仍然傳播風險，至6月30日前，台南市各級醫院及住宿式長照機構維持禁止探病、探視，後續將視疫情滾動式調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6月27日至7月3日每日上午9時至12時，南區松柏育樂中心篩檢站將持續提供快篩陽性試劑判讀、看診及領藥服務，看診、領藥每日限額50位。出現疑似COVID-19症狀者，採鼻咽快篩；與醫師對於快篩陽性試劑未達成共識者，可於現場進行PCR採檢，南區松柏育樂中心地址位於南區南門路263號。





為鼓勵長者踴躍接種COVID-19疫苗，指揮中心24宣布接種不限廠牌、任何一劑次疫苗的65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，領取2劑單劑型家用快篩試劑及500元以下禮券或禮品的活動延長至7月31日；衛生局呼籲市民透過 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 預約。

統計至2022年6月24日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.7％、82.3％、1.3％、68.1％、1.6％，總接種劑次452萬6326。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.65％、第2劑 6.19％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.1％%、第2劑83.75％、追加劑56.15％。