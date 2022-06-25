監察院指台南第一線消防員額懸缺多時未補　消防局：逐年提報人力

▲台南市消防局指出，經了解監察院報告內容，所提缺額未遴補係指會計室科員、人事室科員、火調科技士等3員額，消防局以第一線執行救災救護之隊員為補充優先。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

監察院調查報告指台南第一線消防員額懸缺多時未補，自台南縣市合併初期，消防人員從886人至2022年現有員額1176人，已增加290人，雖人力上有大幅增加但仍不足，台南市消防局指出，經了解監察院報告內容，所提缺額未遴補係指會計室科員、人事室科員、火調科技士等3員額，並非第一線執行救災救護之隊員。

消防局指出，人事室及會計室由市府統一派任，火調科技士為一般專技人員，消防局以遞補警消人員為優先，補滿預算員額後再補齊火調科技士。

另為因應內政部消防署「釋字785號解釋勤休調整案」會議決議，台南市消防局積極配合規劃提前自2022年6月1日起全面實施兩班制（勤1休1或勤2休2），超前消防署所訂2022年10月31日之實施期程；並請增編制員額477人，預計於今年完成修編，已函報消防署人力增補計畫，擬將477人分15年（112年-126年）進用，平均每年請增31-32人，並配合消防署每年公務人員特種考試一般警察人員考試消防警察人員類科錄取名額及中央警察大學、台灣警察專科學校招生名額，逐年提報人力。

台南市先天財政條件屬六都之末，但市長黃偉哲及市府團隊、市議會均年年支持各式消防裝備、車輛、器材等增購或更新，經統計六都內，台南市每位消防人員運用之預算經費屬六都第2，僅次於台北市，可見台南市對於消防工作的支持與認同。消防局未來亦持續體恤基層消防弟兄辛苦救災、救護及為民服務，以正面的態度來思考、回應與改善，創造更友善、更符合消防人員需求的工作環境！