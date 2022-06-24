妹妹嫁外國男「全家都不知」！她揭隱憂求救　網反勸：都成年人了

▲原PO妹妹瞞著家人與外國人結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

一名女網友近日接到戶政事務所來電，才得知妹妹已經與一名27歲馬來西亞男子登記結婚了，但因男方來台讀大學休學後，就開始四處打工鬼混，今年似乎快被遣返，且也沒來家裡讓父母認識，倉促結婚除了讓他們一家感覺不受尊重，更擔心的是妹妹受騙，希望網友能提供一些意見，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，她的妹妹今年1月以身分證遺失為由跟媽媽拿戶口名簿去做申請，不料半年後家中卻接到戶政事務所的電話，通知妹妹已經跟一名馬來西亞人男子登記結婚，配偶欄已有對方的名字，這讓思想傳統的爸媽完全沒辦法接受，因為他們認為，女生的終身大事很重要，不能這樣隨便亂來。

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原PO透露，據她所知，男方今年27歲，來台目的本來是來讀大學，但讀不完休學後就開始四處打工鬼混，並在飲料店打工的時候認識妹妹，2人便開始交往，不過她也懷疑，男子疑似是今年快被遣返了，所以才會想藉由依親拿到在台的居留權，讓她覺得很不正常。

原PO直言，妹妹的做法真的很衝動也很傻，且也沒有帶男友回家見過父母，讓一家人感覺很不受尊重，話雖如此，還是擔心妹妹會不會被欺騙，但她卻一直堅稱自己是對的，因此他們只能無奈祈禱不要真的發生什麼事，並求問網友，「我想知道，我們身為她的家人還能做哪些預防？我蠻擔心她又會回來跟爸媽要一些文件，所以想先做準備」。

文章曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛驚呼，「哇噻家裡突然混進一個來路不明的女婿，好恐怖啊，家裡證件什麼有的沒的收好啊？個資會不會被做非法用途啊」、「可怕欸，妳妹確定要跟他走一輩子了嗎？配偶欄是小事，怕他騙更大的欸」、「說真的，是我女兒我無法接受」。

不過也有網友認為，「都成年人了有自由選擇，未來如果有妳不願意發生的事出現，也是她個體要學習，面對與負責的。家人可以扶持、傾聽，不需要指責，更不需要說妳當初就是太衝動沒跟家人說。已經是法定成年人了，不該再用家庭框架束縛家人的決定。另外為什麼覺得男性沒有當家庭的經濟支柱就不正常？女性婚後可以打零工、給伴侶養，說不定你妹能力強，可以連同他照顧，不用給男性必須要有經濟能力的框架。」

對此，原PO則回應，「對，是她選擇，但是連個告知都沒有，還用欺騙的方式，我是不知道這樣的行為妳是否認同啦，媽媽辛苦養大妳，我覺得最基本的尊重也要告訴父母啦！還有我補充一下，一個來台滯留多年還不回國都在四處鬼混的外國人，想趁機混個身分證，我不知道這種潛在風險，對妳說叫做什麼？」

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