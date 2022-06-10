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登記結婚6年「兩家長輩從未見過」　她嘆：男方該主動！網破盲點

▲▼ 鑽戒,戒指,結婚, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻和老公登記結婚近6年，然而兩家長輩至今未曾碰過面，公婆也隻字未提；後來，她向丈夫談及此事更被含糊帶過，讓她委屈又不解，忍不住求問「男方這邊是不是要主動點？」

女網友在「靠北婆婆2.0」感嘆，登記結婚5-6年了，兩家長輩卻沒見過一次面，「公婆半句話也沒提起，要到我家拜訪之類的，有私下跟老公反應，但他說公婆沒有什麼錢，所以也不敢去提這個話題。」

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這番說辭令她費解，「我覺得兩家人吃個飯、見個面，跟有沒有錢沒關係吧？是有沒有心做這件事，更何況男方這邊是不是要主動點？」

吃飯,聚餐,聚會,親戚,過年,用餐,全家,飯桌（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們中肯直言，「現在這特殊時機也不適合聚餐吧」、「你們夫妻可邀請雙方父母到家裡一起吃飯啊」、「是你們夫妻要主動促成吧」、「自己辦一桌，邀請雙方見面不就好了，只是疫情不適合」、「我覺得沒什麼好聚的，現在疫情都這樣嚴重了，就再緩緩，而且也不一定要男方主動吧，妳想的話就主動約」。

另外，也有人妻笑說，「我和老公都要當阿公阿嬤了，我婆家跟娘家也沒見過面啊！只有婆婆見過我阿嬤，我們自己小家庭過得好就好，不需要兩家老人相見吧！」

她接著透露，「我們和媳婦親家有見過幾次面，但也沒一起吃過飯，孩子們交往七年才結婚，所以很早以前就認識親家了，但沒機會吃飯，在疫情期間結婚更無法辦婚宴，而且住在不同縣市，要見面也是有困難度的。」

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