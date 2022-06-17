陽光射箭好手火場護姪身亡　成婚夢碎...外籍未婚夫落寞現身靈堂

記者蔡文淵、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路15日晚間發生的輪胎行嚴重火警，一家三代11口有8人不幸殞命，陳家次子陳彥翔不僅親手燒死媽媽、妻子、3名幼子，也奪走妹妹陳佩君的性命，28歲的陳佩君原本計畫在今年與穩定交往的外籍男友完成終身大事，怎料遭二哥一把怒火燒成永遠的遺憾。今日（17）上午她的外籍男友也現身靈堂，身著黑衣黑褲，面色凝重，與友人一同到靈前致意後低頭離去。

▲輪胎行縱火8死，屋主女兒命喪火海，其外籍男友（右1）今天前往靈堂致意。（圖／記者蔡文淵攝）

陳佩君是輪胎行老闆小女兒，火災發生當下她與媽媽、2名嫂嫂義無反顧衝上二樓搶救小孩，但火煙實在太大、4大4小全被嗆暈，斷送寶貴生命。而她個性活潑、開朗，熱愛結交朋友，外語能力也非常好，尚未結婚的她平時樂於幫忙照顧哥哥的孩子，沒想到卻在結婚前夕遇上這場大火，留下她未婚男友對她滿滿思念。



而今天上午除了男友外，許多她在教會結識的外籍友人，也前往殯儀館表達思念之意。

▲陳佩君的外籍男友（中）與多名教會友人現身靈堂，神色凝重。（圖／記者蔡文淵攝）

陳佩君不幸在這場大火中喪命，她的Instagram幾乎都是與家人的合照，可以發現家人間感情相當好，經常在社群軟體分享照顧二哥3名子女（3歲、6歲、7歲）和大哥女兒的照片，每一張照片都充滿歡笑，看得出來她相當樂於當姑姑和保母，就連和外國男友出去約會，也不忘照顧年紀還小的姪兒，疼小孩的她甚至開設「一輩子保母」的限時動態，裡面全是她幫忙照顧哥哥小孩的照片，沒想到最後卻死於二哥之手，令人不勝唏噓。

▲陳佩君不幸於這場大火罹難，與外籍男友的甜蜜合照已成追憶。（圖／翻攝IG）

此外，28歲的陳佩君國中就開始學習射箭，高中時就讀香山高中也有參加射箭隊，當時參與多場比賽，個人與團體都有，但陳佩君高中畢業後就沒有再繼續練箭，而是專心在大學學業上，里約奧運射箭銅牌得主林詩嘉也是她的好姐妹，林詩嘉得知陳佩君噩耗後，16日下午也於臉書發文「再也等不到祢如此甜美的笑容…願祢在天上做一個快樂的天使…致我最好的姐妹佩君…RIP」。

▲奧運國手林詩嘉發文哀悼陳佩君離世。（圖／翻攝林詩嘉臉書）