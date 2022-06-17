　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陽光射箭好手火場護姪身亡　成婚夢碎...外籍未婚夫落寞現身靈堂

記者蔡文淵、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路15日晚間發生的輪胎行嚴重火警，一家三代11口有8人不幸殞命，陳家次子陳彥翔不僅親手燒死媽媽、妻子、3名幼子，也奪走妹妹陳佩君的性命，28歲的陳佩君原本計畫在今年與穩定交往的外籍男友完成終身大事，怎料遭二哥一把怒火燒成永遠的遺憾。今日（17）上午她的外籍男友也現身靈堂，身著黑衣黑褲，面色凝重，與友人一同到靈前致意後低頭離去。

▲▼輪胎行縱火8死，已故屋主女兒的外籍男友到靈堂。（圖／記者蔡文淵攝）

▲輪胎行縱火8死，屋主女兒命喪火海，其外籍男友（右1）今天前往靈堂致意。（圖／記者蔡文淵攝）

陳佩君是輪胎行老闆小女兒，火災發生當下她與媽媽、2名嫂嫂義無反顧衝上二樓搶救小孩，但火煙實在太大、4大4小全被嗆暈，斷送寶貴生命。而她個性活潑、開朗，熱愛結交朋友，外語能力也非常好，尚未結婚的她平時樂於幫忙照顧哥哥的孩子，沒想到卻在結婚前夕遇上這場大火，留下她未婚男友對她滿滿思念。

而今天上午除了男友外，許多她在教會結識的外籍友人，也前往殯儀館表達思念之意。

▲▼輪胎行縱火8死，已故屋主女兒的外籍男友到靈堂。（圖／記者蔡文淵攝）

▲陳佩君的外籍男友（中）與多名教會友人現身靈堂，神色凝重。（圖／記者蔡文淵攝）

陳佩君不幸在這場大火中喪命，她的Instagram幾乎都是與家人的合照，可以發現家人間感情相當好，經常在社群軟體分享照顧二哥3名子女（3歲、6歲、7歲）和大哥女兒的照片，每一張照片都充滿歡笑，看得出來她相當樂於當姑姑和保母，就連和外國男友出去約會，也不忘照顧年紀還小的姪兒，疼小孩的她甚至開設「一輩子保母」的限時動態，裡面全是她幫忙照顧哥哥小孩的照片，沒想到最後卻死於二哥之手，令人不勝唏噓。

▲▼新竹市東大路輪胎行縱火8死，兇嫌妹妹陳佩君。（圖／翻攝IG）

▲陳佩君不幸於這場大火罹難，與外籍男友的甜蜜合照已成追憶。（圖／翻攝IG）

此外，28歲的陳佩君國中就開始學習射箭，高中時就讀香山高中也有參加射箭隊，當時參與多場比賽，個人與團體都有，但陳佩君高中畢業後就沒有再繼續練箭，而是專心在大學學業上，里約奧運射箭銅牌得主林詩嘉也是她的好姐妹，林詩嘉得知陳佩君噩耗後，16日下午也於臉書發文「再也等不到祢如此甜美的笑容…願祢在天上做一個快樂的天使…致我最好的姐妹佩君…RIP」。

▲▼林詩嘉發文哀悼學妹離世。（圖／翻攝林詩嘉臉書）

▲奧運國手林詩嘉發文哀悼陳佩君離世。（圖／翻攝林詩嘉臉書）

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
二次感染「3條件」曝！　羅一鈞：1~3個月內多屬同次感染
陳時中遭爆與黑心快篩商「邵博士」齊喝酒！　羅一鈞回應
Melody突消失《11點熱吵店》！　換路嘉怡代班「原因曝光
「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨潮！　網卻喊合理
快訊／4縣市大雷雨！　狂炸1小時「示警區出爐」
今年已4千人染疫亡！　指揮中心公布「最新致死率」
第2劑兒童疫苗開打！　北市莫德納、BNT開放日期曝
吳宗憲父生前「送全家9個靈骨塔」　年夜飯硬朗身影曝
自主回報系統優化　指揮中心：9成確診者4小時內收到居隔書

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園雙屍3命案兇嫌泰國投案　巧妙變裝輕鬆出關...畫面曝光

鐵皮屋火警狂冒白煙！　警消到場搶救...原來竟是製毒工廠

3個月奪2命！蘆洲環堤恐怖「Y形岔路」　擬增速限50kｍ測速照相　

快訊／釣客為撿釣竿落水...趴河面漂流　救起送醫不治

「外流你不雅影片」挾持前妻逼%抵債　得到原諒...獸男二審獲緩刑

陽光射箭好手火場護姪身亡　成婚夢碎...外籍未婚夫落寞現身靈堂

輪胎行縱火8死！民眾湧入獻花哀悼　願逝者「化作千風」

快訊／土石鬆動落石如雨下　2處坍塌阻斷道路...中橫便道封閉

快訊／桃園雙屍案犯嫌泰國清邁投案　警下午說明如何引渡審判

忍無可忍！台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」原因曝

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

桃園雙屍3命案兇嫌泰國投案　巧妙變裝輕鬆出關...畫面曝光

鐵皮屋火警狂冒白煙！　警消到場搶救...原來竟是製毒工廠

3個月奪2命！蘆洲環堤恐怖「Y形岔路」　擬增速限50kｍ測速照相　

快訊／釣客為撿釣竿落水...趴河面漂流　救起送醫不治

「外流你不雅影片」挾持前妻逼%抵債　得到原諒...獸男二審獲緩刑

陽光射箭好手火場護姪身亡　成婚夢碎...外籍未婚夫落寞現身靈堂

輪胎行縱火8死！民眾湧入獻花哀悼　願逝者「化作千風」

快訊／土石鬆動落石如雨下　2處坍塌阻斷道路...中橫便道封閉

快訊／桃園雙屍案犯嫌泰國清邁投案　警下午說明如何引渡審判

忍無可忍！台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」原因曝

工會發文台鐵爭取加薪5成　無共識送勞資爭議「擬發起罷工投票」

「加收平台費」831人怒投訴消保處！協商方案曝　foodpanda回應了

李玟睽違3年公布喜訊！　網抓包新造型「疑撞徐若瑄」...公司回應了

回應家長需求！　嘉義市宣布：國中小幼兒園維持實體課程

新北65歲以上第四劑疫苗開放登記！　首日上午1.7萬人預約

前立委張嘉郡將「卸貨」！曾多次試管、中醫求子　竟重心不穩跌倒

快訊／台中65歲↑第四劑莫德納6／22、23開打　送試劑+500元禮券

二次感染「3評估條件」曝　羅一鈞：1~3個月內多屬同次感染

國發基金「新創事業紓困融資加碼方案」　受理延長至12／31

納豆睡前叫錯女友！　依依傻眼「都是酒店小姐的名字」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

逆子討50萬創業嫌不夠　父怨1件事

快訊/桃園2屍3命棄屍案　兇嫌潛逃泰國終投案

陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？

潑汽油拉扯間打火機掉落　陳彥翔作勢嚇父親釀禍

更多熱門

相關新聞

輪胎行縱火8死！民眾獻花願逝者「化作千風」

輪胎行縱火8死！民眾獻花願逝者「化作千風」

新竹市東大路「正義輪胎行」15日傳出縱火案，一夜之間奪走8條人命，消息曝光後引起全台輿論譁然，今(17日)不少民眾、及死者親友紛紛前往現場獻花，盼逝者安息、往生極樂，其中屋主女兒陳佩君(Penny，28歲)更有好友悼念，願她「化作千風，隨風而逝！」

縱火釀悲劇　嚴控散裝汽油購買

縱火釀悲劇　嚴控散裝汽油購買

大火奪走8至親　屋主手機證件全燒光

大火奪走8至親　屋主手機證件全燒光

「消防最危險建築」！鐵皮屋「3保命關鍵」

「消防最危險建築」！鐵皮屋「3保命關鍵」

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

關鍵字：

輪胎行火災外籍男友結婚妹妹縱火新竹靈堂

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面