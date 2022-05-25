她到男友家愛愛完　跑進妹妹房間拍裸照！網轟爆：超反胃

▲原PO跑進男友妹妹房間裡拍裸照。（示意圖／翻攝自pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

別人跑到自己房間拍裸照，你可以接受嗎？近日一名女子表示，她趁著男友妹妹不在家時，跑到對方房間拍裸照。不過此文曝光後，隨即被網友砲轟，認為這種行為會讓人很不舒服，「要是知道那人在我房間拍裸照，應該印象會直接降到谷底吧」。

女子在「Dcard」發文透露，到男友家愛愛後，隔天起床看到對方還在睡覺，就跑到男友妹妹的房間拍裸照，並將照片分享出來。不過文章曝光後，就有人質疑「你到他妹房間裸體拍照，有經過他妹同意嗎？」原PO沒有正面回應，只嗆「你住海邊嗎？又不是睡她床，也沒動到她東西」。

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看到女子回應後，仍有網友認為她的舉動很不妥，並發文表示「對我來說有人沒經過我的同意就進到我的房間，我會很不舒服，要是知道那人在我房間拍裸照，應該印象會直接降到谷底吧」。

該網友指出，女子被提醒之後，還沒有意識到錯誤，因此提醒大家以後避免做出這種行為，別擅自侵犯他人空間，以免造成財務遺失等嫌疑，也希望能透過發文能讓那名妹妹發現此事。

▲許多人認為隨便進到別人房內很沒禮貌。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少人看到此事後也紛紛表示，「有看到那篇，她的屁股還有碰到妹妹的桌子…」、「推個希望妹妹能看到，有夠反胃的」、「我哥的女友要是這樣，真的會拿給爸媽看」、「還好不是我哥女朋友，不然一定把她的東西都丟出去」、「跑到別人房間真的沒禮貌」。