學生單日+3912！確診總數逾33.7萬　全台3728所園校停課

▲受疫情影響，今天全台仍有超過3千所學校停課採線上教學。（圖／記者陳凱力攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（24日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增3728例確診，但低於昨天4145例，學生累計確診總數突破33.7萬例，而光是國小學生就超過12.6萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共3728所園校停課，比昨天增加52所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為33萬7744例，較昨天新增3912例，其中3903例為本土學生，也讓本土生確診總數來到33萬7014例，而本土生新增3903例確診，包括大專校院新增364例、高中529例、國中411例、小學生1625例、幼兒園980例；境外生今天新增3確診案例，累計確診總數來到730例。

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▲今天校園新增3912例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、3728所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加52所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有2999所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少1所，包含含幼兒園1116所、國小1283校、國中 344校、高級中等學校143校、大專校院113校；另有729所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加53所，包含幼兒園259所、國小 265校、國中73校、高級中等學校 59校、大專校院20校。