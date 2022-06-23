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學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

▲疫情趨於緊張，新北市近8成學校已停課(5/23至27日)，改為家中視訊上課，讓雙薪家長措手不及▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲受疫情影響，全台仍有超過3千所園校採取線上遠距教學 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（23日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增4145例確診，但低於昨天4385例，學生累計確診總數突破33.3萬例，而光是國小學生就超過12.4萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共3676所園校停課，比昨天增加21所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為33萬3832例，較昨天新增4145例，其中4143例為本土學生，也讓本土生確診總數來到33萬3105例，而本土生新增4143例確診，包括大專校院新增414例、高中597例、國中449例、小學生1746例、幼兒園937例；境外生今天新增2確診案例，累計確診總數來到727例。

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▲▼今天校園單日增加4145例確診。（圖／教育部提供）

▲今天校園單日增加4145例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、3676所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加21所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有3000所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少5所，包含幼兒園1117所、國小1279校、國中 346校、高級中等學校145校、大專校院113校；另有676所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加26所，包含幼兒園259所、國小 265校、國中73校、高級中等學校 59校、大專校院20校。

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