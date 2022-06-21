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確診3個月內又快篩陽！教部：師生原則7天內不到校

▲▼快篩陽性。（圖／達志影像／美聯社）

▲若3個月內二度感染，教育部指師生7天內仍以不到校為原則。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，近期部分民眾在確診3個月內再度快篩呈現陽性，指揮中心也提出「二度感染」研判標準，但師生若是上述情況，是否可以到校，教育部今（21日）表示，若確診後三個月內再次快篩陽，也就是第二度感染，還是採取和首次感染一樣措施，隔離期7天以不要到校為原則，也要按程序就醫，但教育部也強調，並沒有強制確診師生在隔離期滿得快篩陰性再返校。

國內疫情雖有降溫趨勢，但每天仍有數萬例確診，近期更有部分民眾出現「二度感染」，指揮中心日前也表示，會依據「症狀、病毒量、定序」等三條件，作為二次感染研判標準，但時間間隔方面，1到3個月多是屬於同次感染。

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對於師生首次感染七日隔離期滿仍快篩陽性，或確診後三個月內再次確診，教育部表示，如自主篩檢結果仍呈現陽性，仍以居家、不入校園為原則，並儘速就醫由醫生進一步診斷，但教育部並沒有強制確診教師或學生，在隔離期滿得快篩陰性再返校。

換句話說，不管是首次或三個月內再次確診，師生都要自主隔離七天，這七天以不到校為原則，而七天隔離期滿，師生不必快篩即可到校，若是師生自主快篩陽性，則暫時不要到校為原則。

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