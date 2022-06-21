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學生單日+5488！確診總數逾32.5萬　全台3616所園校停課

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲受疫情影響疫情，全台至今仍有超過3千所園校停課採線上教學。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（21日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增5488例確診，除4例為境外生，其餘5484例為本土學生，學生累計確診總數突破32.5萬例，而光是國小學生就超過12萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共3616所園校停課，比昨天增加54所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為32萬5302例，較昨天新增5488例，其中5484例為本土學生，也讓本土生確診總數來到32萬4581例，而本土生新增5484例確診，包括大專校院新增516例、高中949例、國中551例、小學生2314例、幼兒園1154例；境外生今天新增4確診案例，累計確診總數來到721例。

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▲▼今天學生單日新增5488例確診。（圖／教育部提供）

▲今天校園單日新增5488例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校持續停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共3616所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加54所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有3010所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天增加3所，包含幼兒園1124所、國小1280校、國中 349校、高級中等學校143校、大專校院114校；另有606所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加51所，包含幼兒園215所、國小 242校、國中55校、高級中等學校 74校、大專校院20校。

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