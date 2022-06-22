學生單日+4385！確診總數逼近33萬　全台3655所園校停課

▲受疫情影響，今天全台仍有超過3千所校園停課採遠距教學。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（22日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增4385例確診，但低於昨天單日新增5488例，學生累計確診總數突破32.9萬例，而光是國小學生就超過12.2萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共3655所園校停課，比昨天增加39所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為32萬9687例，較昨天新增4385例，其中4381例為本土學生，也讓本土生確診總數來到32萬8962例，而本土生新增4381例確診，包括大專校院新增393例、高中555例、國中482例、小學生2020例、幼兒園931例；境外生今天新增4確診案例，累計確診總數來到725例。

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▲今天校園單日新增4385例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、3655所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加39所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有3005所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少5所，包含幼兒園1124所、國小1279校、國中 344校、高級中等學校145校、大專校院113校；另有650所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加44所，包含幼兒園239所、國小 259校、國中68校、高級中等學校 64校、大專校院20校。