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台南市勞工局境外生訪視關懷　 提供畢業境外生留台指引

▲ 台南市勞工局持前往崑山科技大學實施「畢業留台工作法令宣導」，內容除了宣導勞動法令外，也加入就業歧視、移民法、人口販運及COVID-19防疫，並提醒境外生求職面試應注意事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 台南市勞工局持前往崑山科技大學實施「畢業留台工作法令宣導」，內容除了宣導勞動法令外，也加入就業歧視、移民法、人口販運及COVID-19防疫，並提醒境外生求職面試應注意事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓外籍生可以在臺南安心求學、工讀，落實黃偉哲市長「希望家園」理念，台南市勞工局持續結合內政部移民署推動「新南向訪視關懷服務」，亦將服務面向擴及港生等其他境外學生，故計畫更名為「境外生訪視關懷服務」。

24日前往崑山科技大學實施「畢業留台工作法令宣導」，內容除了宣導勞動法令外，也加入就業歧視、移民法、人口販運及COVID-19防疫，並提醒境外生求職面試應注意事項。

▲ 台南市勞工局持前往崑山科技大學實施「畢業留台工作法令宣導」，內容除了宣導勞動法令外，也加入就業歧視、移民法、人口販運及COVID-19防疫，並提醒境外生求職面試應注意事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，黃市長偉哲上任後，表示應更主動積極的走入外籍生就讀學校及實習企業，於是108年啟動「新南向訪視關懷服務」至今已超過3年，黃偉哲市長也很重視港生在台南求學、工作的狀況，一再特別要求市府各單位本於職責多加關懷照顧來台港澳人士。勞工局為擴大服務對象，「新南向訪視關懷服務」更名為「境外生訪視關懷服務」，服務對象不僅於新南向學生，更擴大為台南市全體境外生。今天亦有港生來參加宣導會，未來也將提供相關的服務，盡力給予求學、生活及就業上的協助。

崑山科技大學李校長天祥表示，今日來參加宣導會的應屆畢業生約121人，含越南、印尼、菲律賓、港澳的孩子，科系以資訊工程、電腦與通訊、電機工程、企業管理系等，感謝勞工局和移民署來辦理此宣導會，提醒孩子畢業後求職應注意的事項以及移民法等留台相關的訊息。

▲ 台南市勞工局持前往崑山科技大學實施「畢業留台工作法令宣導」，內容除了宣導勞動法令外，也加入就業歧視、移民法、人口販運及COVID-19防疫，並提醒境外生求職面試應注意事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局同時提醒台南市雇主，聘僱外籍生從事工作應檢視相關文件、且非寒暑假期間每週工時不得超過20小時；聘僱外籍生時一定要查驗並照相留存其學生證正本（確認該學期有註冊）、居留證正本（確認在我國可有效居留），以及勞動部核發的工作許可函正本（且須注意許可效期，確認其可以合法工作），前開查驗證件缺一不可。雇主對於所聘僱外籍生提供之工作許可文件如有疑義，可撥打勞動部電話客服中心02-89956000洽詢確認。如有疑問，亦可逕洽勞工局（永華市政中心林先生，電話06-2936983或民治市政中心蔡小姐，電話06-6377251），勞工局將竭誠提供服務。

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