黃偉哲重視古蹟修復倫理　視察台南三山國王廟修復工程

▲台南市長黃偉哲23日早上特別與財政部國有財產署管理署長曾國基、文化部文化資產局局長陳濟民，前往三山國王廟工區現場，視察修復情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期國定古蹟修復議題受到各界重視，目前同步修復中的國定古蹟「台南三山國王廟」亦受注目，為瞭解並確認此項修復工程修復執行情形，台南市長黃偉哲23日早上特別與財政部國有財產署管理署長曾國基、文化部文化資產局局長陳濟民，前往三山國王廟工區現場，視察修復情形並聽取設計監造建築師摘要報告。





市長黃偉哲表示，三山國王廟是客家信仰重鎮，希望修復工程讓三山國王廟回復昔日風采，讓信仰的精神與歷史意義傳承下去。特別感謝財政部國有財產署與文化部在經費上的籌措與補助，也期盼台南市的古蹟與文化資產，能在中央與地方協力之下，做更好的保存與修復。黃偉哲也說，台南不是只有好吃的美食，更有許多古蹟，也希望古蹟妥善修復保存後，能讓更多後世子孫與外地訪客，目睹古蹟建築與背後的文化意義。





台南市文化資產管理處表示，「國定古蹟台南三山國王廟」自2020年8月開工以來，歷經2次專案小組督導、2次工程施工查核，並嚴格落實工務會議，成果有目共睹。修復團隊採用「最小規模解體、最大限度保留」的方式進行施工，舊有瓦片經檢測可留用者均回舖再使用，沒依據的項目不進行臆測性修復，體現文化資產的修復倫理。





國定古蹟「台南三山國王廟」位於台南市北區西門路三段100號，由財政部國有財產署管理、三山國王廟管理委員會認養。三山國王廟曾於1996年修復，迄今已逾25年，其木棟架、壁體、屋面、剪粘等都有相當程度的劣化損壞，加上縣市合併後，廟務組織及國有房地爭議擱置管理維護，加速古蹟頹圮，經管理機關財政部國有財產署南區分署籌措修復經費後，2019年委由台南市文資處代辦修復工程。





本次修復工程由黃毅誠建築師事務所設計監造、慶洋營造有限公司承攬施工，工程金額計新台幣4321萬元整，財政部國有財產署籌措新台幣2502萬元整，文化部補助新台幣1819萬元整，修復期程近3年，於2020年8月開工，預計2023年8月竣工。23日工程視察，立委陳亭妃以及地方民代也到場一同關心工程情況。

「台南三山國王廟」為地上一層磚木構造建築，面臨西門路，空間格局為「一廟、二祠、一會館」，分別為正殿三山國王廟，龍（左）側韓文公祠、虎（右）側天后聖母祠及背側潮汕會館前埕為花崗岩石版鋪設。1985年由內政部指定為第二級古蹟，2001年依新制升格為國定古蹟，為全台僅存由潮州派匠師所建粵式廟宇建築。古蹟主體座東南朝西北，正面格局為九開間立面樣式古樸，屋脊平緩，有花葉形脊尾，中央三開間較高，兩側為平頭型粵式馬背山牆，獨具特色。