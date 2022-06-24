台南消防救災特優　自主韌性社區公開表揚及防災手冊發表

▲台南市消防局舉辦自主韌性社區公開表揚及防災手冊發表，由台南市長黃偉哲主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市自市長黃偉哲上任後積極推動自主韌性社區的推廣，並連續10年榮獲中央評鑑「特優」肯定的最高殊榮，顯見台南市政府全體以及社區、企業、協力團隊偕手戮力共同推動防救災工作不餘遺力、成果斐然！

黃偉哲市長指出，台南市十分重視防災，自主防災社區及公布防災手冊，其中防災手冊其實他知道在東京，日本也有一套防災手冊的，而且做得非常好，我們有很多需要去努力學習的地方。尤其台南、全台灣易淹水地區，台南市佔了3/10，其它縣市佔7/10，大家就知道說，台南市事實上是很需要做好防災，防災不只是政府要做，民間更要做，那民間怎麼做？就看著我們自主防災社區的各位、跟水利局、跟消防局、跟許許多多的局處大家一起努力，共同努力能夠把災害降到最低，俗語說水火無情，有時後震災、有時候火災、有時候水災，都謝謝各位的努力，我們希望說，打造一個安全的環境，給我們的市民朋友們，也希望市民朋友們大家一起為我們大家園、大家庭一起努力，感謝日本及加拿大的友人，跟台南市政府一起交流，能夠有一些經驗，這樣子的話對台灣、對台南都有很大的幫助。

此次出席的自主韌性社區包含：「災害防救深耕第3期計畫」－韌性社區、水患自主防災社區及土石流自主防災社區；韌性社區第1期（永康區復國里、東區和平里、安南區佃東里及南區喜南里等4里）及第2期（新營區中營里、麻豆區晉江里、歸仁區七甲里及柳營區果毅里等4里），共計8個里；5處水患自主防災社區 （永康區崑山里、仁德區二行社區、安南區公親里、後壁區新嘉社區、柳營區八翁社區）以及2處土石流自主防災社區（白河區大林里、東山區南勢里）代表參加。

透過基層社區防救災能量的加強，持續同步強化台南市37個區公所與市府之間災害防救任務合作效益，將自助、共助、公助的能量導引至地方政府，促進與整合民間志工團體、邀集企業參與防災，提升民眾風險（防災）意識，落實災害防救深耕之目標，積極輔導與培育區公所的災害防救作業軟、硬體能力，推廣與促進民間團體與組織參與災害防救工作，培植深耕社區防救救韌性能力，讓防救災工作由社區自主防災的種子遍地開花，並藉由防災手冊的教育推廣，讓全體臺南市市民災害防救知識有效提升，發揮防救災最大效益。



市長黃偉哲表示，臺南市歷年來耕耘不輟投入防救災工作，面對極端氣候的變遷，期許本市在防救災工作的運營下，面對各種天然災害時均能具備「韌性能力」，應災治災，號召社區民眾自主投入防救災任務，結合公部門共助的救災能量，上下一體齊心努力，強化本市及區(里)社區面對災害衝擊之韌性以及提升民眾自救、互救防災意識之深耕，並藉由防災手冊推廣拓殖災害防救專業知能，共同打造幸福宜居的健康府城。



消防局局長李明峯指出，防災手冊透過9大面向及插畫圖片方式，以簡顯易懂的方式向市民展示，在面對災害發生時如何自救與求救，畢竟在害發生時，並無特定時間、地點，也唯有充分的準備才能臨危不亂，保障自身生命財產安全。