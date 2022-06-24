台南傳碰瓷車禍「分隔島等待」　女子跑步去撞車...畫面全都錄

記者林悅／台南報導

有網友PＯ文指台南市永康區中正南路與中正南路220巷口，發生碰瓷車禍，１名民眾站在分隔島上，待車輛經過時突然衝出，當場被自小客車撞飛落地，台南市永康分局警方指出，該名陳女疑似情緒不佳，才會有此舉動，陳女目前無生命之虞，僅輕微之擦挫傷，全案由警方釐情調查中。

▲有網友PＯ文指台南市永康區中正南路與中正南路220巷口，疑發生「車禍碰瓷新招」。（翻攝自記者爆料網，下同）

有網友於6月24日上午11時PO出一段影片，片中文指出6月23日上午6時50分許，在永康區中正南路與中正南路220巷口，有1起疑「碰瓷」車禍事故，1名行人在人行道上站立等候，等車流來時，突然衝車道，當場被1部自小客車撞飛翻落地，而後倒地不起，畫面十分驚悚。

台南市警永康分局鹽行所據報派員前往查處，初步調查行人25歲陳女騎乘機車於事故地點後，將車輛停放路邊，隨即行走至中央分向島後佇立，待上一路口等待車輛行駛通過後，以「跑步」方式撞擊由58歲簡姓男子駕駛之號自小客車(沿中正南路西向東行駛)，陳女隨即由救護車送往奇美醫院救治。

▲陳女將機車停放路邊，隨即行走至中央分向島後佇立，涉嫌以「跑步」方式撞擊由簡姓男子駕駛之號自小客車，陳女撞飛倒地送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經調閱附近店家監視器發現，陳民疑有故意「撞車」行為，致交通事故發生，陳女之母親表示，陳女疑似情緒不佳，才會有此舉動，當事人於24日晚上出院，目前無生命之虞，僅輕微之擦挫傷，目前全案由警方調查釐清案情及相關責任中。