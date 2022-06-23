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台南+4444！下周持續線上遠距教學　暑期活動採實體進行

▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，統計2022年1月1日至6月22日，台南市累計確診個案人數共228033名，全年齡累計確診百分比為12.31％，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學；補習班、課照中心、非利、準公共、私立幼園得配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期，並加強防疫措施。

▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長指出，台南市23日有4444位新增確診病例，這個數字比22日還要減少，但市府還是期待減少更多，所以還是努力，數字不會自己減少，除非我們自己小心，疫情高峰南移是一個確定的事實，只要自己小心就不會太過讓家人或讓自己身心受苦，請大家還是要小心。

▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，下週剩下禮拜一、二、三、四，四天的上課日，還是改採線上教學，停課不停學，中間牽涉到期末考的部分，是可以到學校來參加期末考的，細節的部分還是請鄭新輝局長報告。

▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，指揮中心公布自5月16日起，65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及低下且病情穩定者，於接種第1次追加劑（第3劑）滿5個月後，可接種2次追加劑（第4劑）；衛生局提醒，符合接種資格者應儘速接種第2次追加劑，降低確診後可能轉為中重症個案或死亡的機率。

▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計至6月22日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.7％、82.0％、1.3％、67.9％、1.1％，總接種劑次450萬7914。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.3％、第2劑 2.85％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.15％、第2劑83.78％、追加劑55.6％。

▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學；補習班、課照中心、非利、準公共、私立幼園得配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期，並加強防疫措施。各校（園）所在區域若未受疫情影響， 得經防疫專責小組決議，採實體授課，並加強防疫措施。暫停實體課程期間，學生得經校內防疫專責小組決議，返校參與重要的學習及活動(如期末定期評量、休業式及團隊訓練等，並加強防疫措施。期末定期評量得採紙筆測驗或多元評量方式辦理，經學校學生成績評量委員會決議得調整估分比例，並向家長妥為說明。學校、家長如無法照顧或其他原因，幼兒園應提供其子女到校（園）學習的基本照顧服務，居家遠距教學期間，學生如有設備需求，可向學校續借平板、4G無線網卡。弱勢生到校或居家學習，午餐補助不中斷。國私立高中職得參照台南市所屬學校辦理。

▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7/1起台南市學校各類暑期活動採實體辦理，1、各類暑期活動(如課業輔導、育樂營、社團、團隊訓練等，在落實防疫措施後，得採體辦理；惟學校所在區域因疫情考量，得經校內防疫專責小組決議，採線上遠距方式辦理。2、國高中暑期課業輔導得視需求增加總節數20節；國中以上午為限，且不超過120節。3、重要校外教學活動以市內辦理為原則，並應事先徵詢家長意見、評估辦理地點安全性及落實防疫措施後辦理。4、師生若確診居家照護、同住家人確診而居家隔離及自主防疫、或入境居家檢疫及自主防疫期間，禁止入校。確診學生於「確診前2日內」到參與活動,，該班學生及教師全部暫停實體課程 3天，改採線上遠距方式或停止辦理。（國小及幼兒園導師確診或快篩陽性比照前開規定）後續將視台南市疫情展及中央流行疫情指揮中心規定滾動修正。

▲台南市長黃偉哲公布23日新增4444名COVID-19本土個案，6/27~6/30台南市高中以下學校及公立幼兒園持續線上遠距教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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