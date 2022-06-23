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嘉義市+748！市府提醒長者幼童儘快施打疫苗

▲▼嘉義市新增748例確診案例。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市新增748例確診案例。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心23日公布全國本土新增48283例，嘉義市新增748例確診個案，包含12歲以下101例，12-64歲522例，65歲以上125例。嘉義市目前居隔4961人，解隔775人，輕症居家照護人數6406人。截至6/22本市接種5至未滿12歲兒童接種率：15,266人(87.6%)。

▲▼嘉義市新增748例確診案例。（圖／嘉義市政府提供）

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中央流行疫情指揮中心自今年5月26日起，已納入民眾使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，不分年齡及族群，經醫師確認，即可研判為確定病例，6/21起再新增「核酸檢驗試劑」檢測陽性相關條件，即民眾使用經衛福部食藥署核准通過之家用新型冠狀病毒「抗原」或「核酸」檢驗試劑檢測陽性，並經醫師確認，皆可判定為確診。

衛生局提醒，若快篩陽性，請於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期；如以視訊診療進行評估，請將檢測卡匣/檢測片及健保卡一起拍照；如至醫療院所請醫師現場評估，應以夾鏈袋或塑膠袋將檢測卡匣/檢測片密封包好攜帶前往，外出時務必配戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送(雙方應全程配戴口罩)。

疫情嚴峻，近期民眾提出居家關懷防疫包發放問題，居家關懷防疫包主要為提供防疫關懷手冊，讓民眾了解確診後如何處置、可以使用的服務該如何申請；為讓防疫資源更有效益，故現行以確診家戶1戶1包，若有同住者未確診，亦會配發快篩劑供家戶中的同住未確診者使用；另外，除了防疫包外，亦提供送餐及垃圾清運的服務，減輕民眾隔離照護期間生活上的不便。

衛生局呼籲，本周五(6/24)中午12:00前截止預約嘉義市6/25-6/26大型快打站，請尚未預約接種的「設籍嘉義市65歲以上市民及55歲以上原住民且與第3劑間隔滿150天者 (即111/01/27日(含)前打第3劑者)」把握機會盡速預約，同時也提醒，不符合資格者請勿前往現場接種，符合資格且預約成功者，請務必依預約時段報到，不用提早報到，維護接種秩序品質。

另外，兒童疫苗2劑需間隔4-8周以上，本市共58家院所提供兒童6-11歲第2劑莫德納疫苗、以及27家醫療院所也已開始提供5-11歲兒童第2劑BNT疫苗接種服務，請事先洽詢預約，並攜帶孩子的健保卡及小黃卡前往接種，請大家善用及珍惜寶貴的醫療量能與資源，保護自己與他人，共同提升群體免疫力！

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