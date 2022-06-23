竹縣+1158　強化疫苗接種！週末加開10場社區服務



▲新竹縣今日新增1158例確診，年度累積8.7萬人。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(23)日新增1158例新冠肺炎本土確診案例，目前新竹縣居家隔離1508人，居家照護列管人數6622人。截至昨天為止，新竹縣年度累計確診人數為87221人。

竹縣衛生局說明，為服務鄉親接種疫苗，本週五至週日(6/24-26)共加開10場大型BNT或莫德納疫苗社區接種站，除湖口聖母診所場次已預約額滿，婦幼館仍有部分名額可提供預約外，其餘場次均提供縣民隨到隨打服務。衛生局呼籲鄉親踴躍接種疫苗，也提醒長者把握6月底前最後周末完成疫苗接種並把好禮帶回家。

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▲疫苗注射站資訊。

衛生局提醒，曾經確診的民眾，建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔 3個月後，再接種COVID-19疫苗，接種時請提供確診通知供醫師評估參考。若是接觸者，則應於結束居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理/自主防疫且無疑似新冠肺炎感染症狀後，再行接種。

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