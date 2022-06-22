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揪恩恩案疑點！石明謹歪樓吐1句「一線三是什麼東西啊？」　網讚爆

▲▼新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

▲針對恩恩案，有部分聲音認為新北市政府SOP有問題。（圖／記者呂佳賢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

新北中和2歲男童恩恩染疫病逝，昨（21）日橫向通聯音檔終於曝光，有部分聲音認為新北市府的SOP有問題。知名球評、退休交通警員石明謹也在臉書發表自己的看法，網友看完後提出疑問，「為何侯友宜在此案中寧可犧牲跟自己關係比較緊密的消防局弟兄」，對此他歪樓回應1句被網友瘋狂讚爆。

石明謹在臉書發文表示，恩恩案可能是SOP出問題，也可能是醫療量能不足導致這個結果，或是如果能及時送醫，送醫後也可能處置不當，有許多問題要討論。但他認為不論有什麼問題，前提都要有人先接電話，如果119電話打不進去，可以認定是119的問題，但「沒人接電話你是要討論什麼量能」。

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▲▼石明謹。（圖／翻攝自石明謹臉書）

▲石明謹針對恩恩案發表看法。（圖／翻攝自石明謹臉書）

文章一出，就有不少網友留言表示「最大的問題是事情發生後，種種謊言、不認錯，企圖掩蓋事實，完全失去誠信」、「聽完終於理解，為何消防局會出現吹哨者」、「如果能先有救護車送醫或早一點急救，至少媽媽不會焦急到撕心裂肺、傷心欲絕」、「衛生局的問題，其他轉移焦點」、「119完全背了黑鍋」。

也有人提出疑問，「奇怪的是，他（侯友宜）寧可犧牲跟自己關係比較緊密的消防局弟兄，卻不願動真正有大疏失的衛生局，真是耐人尋味」。對此，石明謹回應，「你怎麼會覺得他跟消防局弟兄關係比較緊密，只有局長跟他比較緊密吧！會有人覺得警政署長或消防署長跟弟兄關係緊密嗎？你們一線三是什麼東西啊？」也強調他在警察生涯中，「從來沒有覺得跟署長親密過」。此言一出隨即吸引眾多網友點讚。

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