恩恩音檔曝新北衛生單位疑唱空城　衛生局怒斥造謠：電話滿線！

記者杜冠霖／新北報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，事後恩恩爸要求公布錄音檔還原真相，媒體昨公布11個錄音檔，內容顯示，恩恩媽按規定急電衛生所卻沒人接電話，更3度向新北消防局119勤務中心求救，但消防局過了26分鐘才找到人，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命，也有不少輿論質疑為何新北衛生局、所鬧空城？對此，衛生局發言人高詩琪22日表示，打不通電話是因為電話佔線，但防疫人員都工作到當天深夜，「有心政論人士、參選人說衛生局、所唱空城，這是不實謠言！」

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府自立的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音。

對於衛生局鬧空城的質疑，高詩琪表示，針對有心政論人士、參選人散播謠言說衛生局、所唱空城，這是不實謠言，新北市確診360人、居隔1萬多人都是全國最多，當時衛生局、所人員都堅守崗位，打不通電話是因為電話佔線，但防疫人員都工作到當天深夜，值班手機24小時待命，隨時處理每位市民的匡列、疫調、採檢需求，新北市衛生局、衛生所絕對沒唱空城計。

對於當天時序，高詩琪表示，晚間6點11到21分，消防局獲報打給衛生所、衛生局，但電話都在佔線，因為確診居隔人數非常多，所以在這10分鐘沒辦法接通，6點22分消防局打給雙和醫院、25分消防局立刻聯絡衛生局，衛生局主動詢問後，發現患者有紫斑情況，就立刻安排醫院進行收治。

對於電話轉手狀況，高詩琪說明，因為衛生局、衛生所成員同步處理非常多個案，電話也處於不斷進線狀態，錄音檔中，同仁剛處理一通疾檢署個案，還沒完全結束電話就進來，於是趕緊把這通電話轉給可以立刻處理的同仁，這是為了及時處理個案情況。