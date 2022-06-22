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社會 社會焦點 保障人權

「避免悲劇再發生」　恩恩爸籲侯友宜重啟行政調查...並公布資料

記者林冠吟／綜合報導

新北中和2歲童恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府延遲就醫81分鐘才釀成整起悲劇，而隨著11段關鍵音檔曝光後，新北市長侯友宜也在22日稍早道歉，並表示會「全部負責」。恩恩爸22日視訊直播時問侯：「到底是什麼時候聽到內部橫向音檔？」並呼籲侯友宜應儘快啟動行政調查，並將相關資料提供給他與社會大眾檢視，大家一起檢討，讓SOP達到盡善盡美，避免悲劇再度發生。

▲▼恩恩爸。（圖／翻攝自直播畫面）

▲恩恩爸。（圖／翻攝自直播畫面）

恩恩爸表示，稍早看到侯友宜表示會全部負責，態度改變後，也想問他到底是什麼時候聽到關鍵錄音檔？「是4月中下旬恩恩案發生後就聽過了嗎？你的感受是什麼？聽完還覺得內部沒有問題嗎？如果真的覺得內部沒有問題，那你不用道歉，我相信你一定知道你們內部有問題。」

他也呼籲侯友宜趕快啟動行政調查，把所有真相攤開還原，結合內部報告，提供給他和公眾知道，讓大家集合眾人力量智慧，一起檢討SOP，SOP是不是達到盡善盡美，而他所做的這些都不僅是為了恩恩，更是為了避免下一個社會事件的發生，「因為所有人都有可能面對新北市這個恐怖的問題」。

而對於侯友宜是否因負責下台，恩恩爸則回應，侯友宜是民選市長，下不下台不是他個人可以評論的，但底下的政務官，尤其是衛生局長與消防局長，下台負責絕對是肯定的。

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