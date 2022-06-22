忍淚聽完恩恩案錄音檔　他2次喊話「侯市長，道歉吧」：良心在嗎？

▲招名威喊話侯市長出來道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，11個錄音檔全部曝光之後，多數人認為認為新北市長侯友宜應該要負最大責任，不過，侯友宜在昨日（21日）的記者會上被問到相關問題沒有道歉，僅表示「該個案交給司法，就靜待司法調查」。對此，毒物專家招名威看不下去直呼「侯市長，道歉吧…」

招名威今早在粉專發文，身為人父的他，根本是忍著眼淚聽完錄音檔內容，聽完後心情一直很糟，「冷靜個屁啊」，完全無法不去設身處地站在恩恩爸的角度看待這整件事，「我也是新北市民，萬一今天發生狀況的是我兒子，該怎麼辦？」

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招名威憤怒指出，「孩子燒到全身發紫斑，眼睛上吊，你能不急嗎？過世了，搞了三週才得知真相，能不怒嗎？說風涼話的人、逃避問題的各單位，不難過的人你真是良心被狗吃了！」他反酸，說真的，心腸壞，再怎麼高分出來也是去幹壞事，之前在那邊說「很多孩子都走了，我們一個都不能少」的人，「現在我們真的少了一個孩子了，人呢？怎麼沒有站出來呢？」

招名威再一次喊話「侯市長，道歉吧…」，恩恩才兩歲，一個生命就在這樣重複、冗長的轉接與詢問下消失，「無論什麼原因您不願意面對真相，甚至選擇說謊，我們不知道」，但希望侯市長不要因為一時做官，搞官僚，失去了人性和良知，「您真的不值得這樣做」。

面對各界的批評聲浪，新北市長侯友宜今（22）日出席疫情應變暨市政會議，他坦言，自己曾經歷過相同失去的痛，所以感同身受，他也深感愧疚，沒有做好保護市民的責任，「我會反省檢討，我會負起全部責任。」