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恩恩爸點名2局長下台　民進黨團要侯友宜莫「保護他溺愛的陳潤秋」

記者林銘翰／台北報導

新北市2歲男童「恩恩」因確診重症死亡，新北市長侯友宜22日表示，自己會反省檢討，他會負起全部責任。對此，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀批評，侯友宜的冷血無情，大概是歷任的台北縣長、新北市長絕無僅有，民進黨團非常遺憾，「你能不能講幾個同仁值得大家對市府肯定」。

▲▼立法院民進黨團「冷血無情 堅不認錯」記者會 批侯友宜「護短說謊 一錯再錯」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「冷血無情堅不認錯，護短說謊一錯再錯」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立法院黨團上午召開「冷血無情堅不認錯，護短說謊一錯再錯」記者會，與會者包括陳歐珀、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨團副書記長林楚茵、民進黨立委羅致政等人。

陳歐珀表示，從恩恩確診染疫到不幸死亡，新北市政府延誤就醫，過程引起社會譁然，造成家屬無比的傷痛，至今看不到新北市政府反省，反而是不斷地掩飾、卸責、堅不認錯，甚至要壓媒體、檢舉吹哨者，毫無檢討。

陳歐珀質疑，侯友宜聲稱同仁已經盡力、自己要負全部責任，但是新北市衛生局長陳潤秋、新北市政府哪個同仁盡力了，「你能不能讓社會信服、能夠講幾個同仁，值得大家對新北市政府肯定的同仁」。

陳歐珀批評，侯友宜連句道歉都沒有，到底要負什麼責任，侯友宜的冷血無情，大概是歷任台北縣長、新北市長絕無僅有，民進黨團非常遺憾。

羅致政表示，侯友宜今天講了這麼多，卻還是聽不到一句道歉，侯友宜說要檢討反省，但是過去70天的時間以來，大家沒有看到新北市政府有任何檢討，甚至在議會動用各種方式，阻擋專案報告、任何報告的進行。

羅致政說，侯友宜強調要保護同仁，沒有人苛責第一線的警消、衛生局同仁，「我們認為他唯一在保護的不是第一線人員，是在保護他溺愛的陳潤秋」，反而把第一線的衛生局、警消人員推到輿論的當頭，讓他們遭受各界的質疑跟批評。

羅致政批評，陳潤秋還是神隱、不願意出來面對，侯友宜不是在保護所有警消、衛生局同仁，唯一在保護的人就是陳潤秋，「陳潤秋掌管的衛生局，到底有沒有做了應盡的義務，請侯友宜除了保護同仁之外，更重要的是要保護市民」。

林楚茵指出，侯友宜先是對消防局動用人員大戰，讓第一線的消防員變成臨時演員，更讓他們成為浪頭肩上第一個要面對壓力的人，接著有吹哨者站出來之後，侯友宜就要提告吹哨者，甚至讓吹哨者被自首，「發生在現在這種民主自由的台灣，簡直太離譜，而且不可思議」。

林楚茵再指，昨天有媒體要曝光錄音帶，侯友宜竟然還要告媒體，難道侯友宜還認為自己活在威權時代，過去那個只要用威權下令，「我說對就是對」，千錯萬錯都是別人的錯，所以想要透過演戲遮蓋這一切。

林楚茵強調，這個不幸事件從來沒有藍綠，但是從侯友宜到國民黨，讓它成為一個政治事件，侯友宜只是把所有基層人員推到第一線，讓恩恩的父母親受到凌遲，更讓市民看到無能、失職又冷血的新北市長，好好地承認錯誤才能避免不幸事件再發生，「這件事情從來不是藍綠，他是人命」。

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