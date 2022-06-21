馬斯克看衰美國！預言經濟「近期就會衰退」　爆特斯拉將裁10%員工

▲馬斯克在卡達經濟論壇就美國經濟、收購推特與特斯拉的狀況發表了其看法。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

第二屆卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）20日在卡達首都多哈開始召開，全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在會上表示，美國經濟有可能會在近期衰退，而特斯拉將裁減約10%的受薪員工，並增加以時薪計酬的兼職員工。

據彭博社報導，馬斯克21日在接受彭博社總編輯米克爾思韋特（John Micklethwait）的採訪時，直言美國經濟衰退「在某個時候是無可避免的」，而且相關情況很有可能會在近期發生，「雖然還不是非常確定，但這似乎有可能」。路透社日前報導，馬斯克本月曾告訴特斯拉高階主管，他對經濟有「超級不好的感覺」。

另外，馬斯克也指出，阻止特斯拉增長的最大阻礙並非來自其競爭對手，反之是出在了原物料供應和擴大生產上，「許多人都想要訂購特斯拉，市場對我們汽車的需求非常高，等待名單也很長，因此我們只能盡可能快速地提高生產能力」。

他也透露，特斯拉將在未來3個月內裁減約10%的受薪員工，讓特斯拉的總員工人數減少3.5%，並增加以時薪計酬的兼職員工。與此同時，馬斯克收購推特的計劃仍在持續。不過他坦言，相關收購案目前還有一些「未解決的問題」，包括平台上假帳號的數量、交易的債務佔比，還有股東們會不會投贊成票。

而談及即將到來的美國下屆選舉，馬斯克並未正面回覆他是否會支持前任總統川普（Donald Trump）。他指出，「我目前還沒決定是否要參加那次選舉，但我正考慮籌組超級政治行動委員會（Super PAC），並投入一筆不小的資金。」