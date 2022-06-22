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德州小學槍擊案警方應對徹底失敗！　爆「教室門沒鎖」卻遲不攻入

▲▼ 美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學24日槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透） 

▲警方雖最終擊斃槍手，但反應過程犯下重大錯誤，讓原先可遏止的悲劇擴大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學（Robb Elementary School），19名學童及2名教師遭槍擊喪生案，德州公共安全部（DPS）部長麥克勞（Steven McCraw）21日出席聽證會，期間羅列執法部門在當時犯下的種種錯誤和疏失，更稱這是「一場徹底的失敗」，「害專業倒退10年」。

德州18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）上月24日闖入小學開槍掃射，警方雖然第一時間趕赴現場，卻遲遲未進入校園內壓制槍手，引起全美輿論關注，官方對警方失責行為展開調查。

CNN報導，麥克勞出席德州參議院聽證會時指出，有大量可信的證據顯示，執法部門對該大規模槍擊案的反應是「一場徹底的失敗」，並與自從科倫拜（columbine）校園槍擊事件20年來，警方所學到的經驗和教訓背道而馳。

「嫌犯進入（校園）建築內3分鐘後，有大量的武裝員警穿著防彈衣，進行隔離、轉移注意力並擊斃嫌犯的任務」，麥克勞表示，阻止員警走廊上的員警進入111和112教室的唯一原因「就是現場指揮官，他決定把員警的性命置於孩童之上。」

當時多達19名員警在111和112教室外走廊待命長達1個多小時，最終才由美國邊境巡邏隊領導的一支戰術小組進入教室擊斃槍手。

此外，執法當局此前聲稱嫌犯持衝鋒步槍進入2間教室，射殺兒童和教師，並「把教室門鎖上」，阻止警方進入，直到77分鐘後才被擊斃。然而麥克勞卻直指當時教室門根本沒有鎖，甚至沒有任何員警試圖轉動門把確認，而是站在走廊上空等鑰匙送來，與此同時教室內仍倖存的兒童們正在瘋狂打911求救。

德州參議院「保護德州全民」特別委員會其中一名委員問麥克勞，當時警方聲稱的封鎖是否仍是一團謎。麥克勞肯定答是，並強調「這是一次無效的封鎖」。

麥克勞表示他無意不斷挑現場指揮官的毛病，但事實就是事實，指揮官犯下了一連串的錯誤，「原本根本不該發生這種事」，不能允許再犯這種錯誤，「害我們（執法當局）的專業倒退10年的正是我們造成的」。

尤瓦爾迪聯合獨立學區警察局長阿雷東多（Peter Arredondo）是當天現場指揮官，他本月稍早卻稱「不認為自己是現場指揮官」，也沒有下令阻止員警攻進建築內。他說他需要戰術裝備、狙擊槍和鑰匙才能進入槍手占據的教室，會在門外等上近一個小時，是為避免與槍手爆發槍戰。





 

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