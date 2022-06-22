美國防部前官員投書：拜登政府是時候宣布「一中一台」政策

▲包士可呼應拜登政府，有鑒於中國行為形同單方面揚棄當年三大公報，美方是時候宣布一中一台政策。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防部長辦公室中國科前科長包士可（Joseph Bosco）投書《國會山莊報》（The Hill），21日刊出全文指出，中國單方面抹去美中之間關於「一中原則」與「一中政策」的差別，因此美方是時候揚棄「中美三聯合公報」。他呼籲華府宣布「一中一台」政策，並恢復美軍駐台。

《是時候揚棄中美三聯合公報了嗎？》投書斗大標題直切重點，包士可直言中國官員把台海爭議提升到去新的層級，聲稱華府從頭到尾都默認中國對台灣主權的主張，中國食言之外還想竄改歷史。

包士可表示，從前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的回憶錄《白宮歲月》，以及當時的助理國務卿羅德（Winston Lord）的回憶錄「Kissinger on Kissinger」中，皆可看見中美談判的過程，即便當時中美破冰並在上海會談以前，美國就已設下底線，審慎選擇雙方能夠接受並進入公報中的用字遣詞，這些文字之後落實到1972年的上海公報中，可以看出美中在台灣問題的理解之上存在著片面和戰略模糊的空間，同樣的情況在1979年《建交公報》與1982年的《八一七公報》，成為此後美中關係摩擦的重要原因。

季辛吉在回憶錄中表示，根據時任中國國家主席毛澤東與國務院總理周恩來的提議，雙方可以透過聲明闡述立場，另一方則是可以對該立場提出評論的。當時中國占盡對美國的便宜，對美國所主導的國際秩序大肆控訴，並批評美國干預他國事務，而當時美國為求與中國交好，決定不提出任何反駁，也不批評中國在國際間的行為，甚至並未就中國對台主張提出質疑。

不過這並不代表美國承認過台灣屬於中華人民共和國，當時美方評論寫下，「美國認知到台海兩岸的中國人都維持一個中國原則，而且台灣是中國的一部分，美國政府並未挑戰這項立場。」

包士可表示，對於美方所謂的「認知」，北京當局明顯將其定義為美方「承認」一中原則及台灣是中華人民共和國的一部分，因此在中華人民共和國版本的公報內容中，「認知」被直接翻譯成「承認」。

包士可表示如今北京和華府都在指控對方未履行公報協議，甚至扭曲解釋，代表已經構成「協議雙方缺乏意思一致」（meeting of the minds），就合約法理而言，足以構成主張協議失敗，而且責任不應由美方全權承擔或卸責。

根據1979年《台灣關係法》，當中精準表達美方觀點，「美國與中華人民共和國建立外交關係的決定，是基於台灣未來將以和平方式解決的期望。」

北京當局否定美方的和平期望，通過《反分裂國家法》來制衡《台灣關係法》，作為「武統台灣」的法源依據。季辛吉曾警告過台灣，中國「不會永遠等下去」，包士可表示習近平的做法應證了這點，美國總統拜登急需而且必須在美國這一方釋出戰略明確的訊息，「他應該宣布美方對公報的理解，是美方承諾的唯一依據。」

1979年中美建交後，中國如今斷然宣稱整個台灣海峽都是中國內海，但在當年《上海公報》中隻字未提，包士可寫下結語，說明這代表中國已經單方面把公報「作廢」，「華府是時候宣布一中一台政策，並恢復美軍駐台了。」









