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「兩門對接」民生經濟再起飛　金門議長力挺金廈大橋興建

▲▼金門議會支持金廈大橋 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門議會表態支持金廈大橋的興建 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

針對這幾天延燒的「金廈大橋」興建議題，金門縣議會議長洪允典特別發佈新聞指出，基於「金廈生活圈」是未來兩岸關係和平發展必然的趨勢，也是促進金門經濟發展重要的方式之一，他贊成台北市長柯文哲所說：「這條橋蓋好，金門問題就解決一半（民生、經濟）」，更有助於「金廈生活圈」的形成。

洪議長表示，他也非常認同前縣長陳福海倡議的金門新三通（通水、通電、通橋）的前瞻理念，畢竟這是有利於金門的民生經濟，該做就要做。

▲▼金門議會支持金廈大橋 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門議會議長洪允典表示，「兩門對接」是金門經濟可持續發展的硬道理。（圖／記者林名揚翻攝）

洪議長指出，民國90年開放「小三通」，雖開啟金廈發展的一扇窗，但實施多年後，仍有一些障礙有待突破，才能再大步向前邁進。不可否認，金門未來的機會在廈門，金門的未來發展，也跳脫不了廈門。金廈互信合作、互利共贏的對接，才是翻轉金門的正確發展方向。

「兩門對接」是金門經濟可持續發展的硬道理，「兩門」唯有共同規劃、共同建設「金廈大橋」，朝向「金廈生活圈」發展逐步邁進，勢必可以創造金門穩定「兩岸和平」的特殊價值，繁榮金門，化解兩岸僵局。

對於藍綠陣營有不同的看法，洪允典表示，97年8月24日前總統馬英九出席「823戰役50週年」紀念大會表示：「金廈通水以及建築金廈大橋的構想，這些都可以討論評估。這項工作，今年底應該就可以完成。」而104年12月2日時任民進黨黨主席的蔡英文總統來金門助選時，將「一年之內評估興建金廈大橋」列為共同政見。顯示藍綠兩黨領導人，均支持討論評估興建「金廈大橋」。

▲▼柯文哲跨海 民眾黨插旗金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲柯文哲曾表示「做一條橋、金門問題就解決一半」，他主張興建金廈大橋，連結機場與金門。（圖／記者林名揚翻攝）

洪允典說，金門自大陸引水歷經23個年頭才完成，期間正反意見，也是現在「金廈大橋」議論的縮影，現在水通了，有存在以往的諸多「國安」顧慮嗎？「戰爭無情，和平無價」，唯有兩岸和平，才能點亮金門。

現在應可從學術與工程技術角度就興建「金廈大橋」相關課題，進行蒐集研究，一旦時機成熟，則可水到渠成，更能連結翔安機場，也是金門走向全球最佳的途徑，讓旅居海外的金門僑胞返鄉探親之路更為便捷。

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