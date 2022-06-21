▲柯文哲拋金廈大橋倡議，前金門縣長力挺喊讚：該做且要加速規劃。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

台北市長柯文哲日前拋出的金廈大橋倡議，台灣藍綠各黨都給予審慎甚至反對的意見。不過，曾在任內讓金門廈門小兩岸關係推上高峰的前金門縣長陳福海給予高度肯定與正面支持，他說，和平穩定的兩岸關係是兩岸重中之重，金門一直是兩岸互動的重要樞紐，一條以經濟、民生為出發點的橋樑不僅能銜接金廈小兩岸，也能替台灣搭起無形的情感連結，不僅該做而且要加速規劃。

提及目前兩岸相對緊張的氛圍，陳福海感慨說，兩岸需要更多友善的橄欖枝，他認為柯文哲市長的說法不僅是替金門鄉親未來發展作長遠的思考，也是希望台灣各政黨能遞出友善的態度拉近和緩兩岸關係。

陳福海任內曾順利協助陸委會、國台辦等單位於金門舉辦兩岸第三次事務首長會議、兩岸企業家峰會，更透過金門廈門兩地市政府的定期座談讓金廈小兩岸關係更為緊密，2018年任內的金門自大陸引水工程的啟用更讓近幾年陷入乾旱的金門縣有了穩定的民生用水基礎，也讓陳福海倡議的金門新三通（通水、通電、通橋）向前邁進了一大步。

▲陳福海表示，希望這一次藍綠兩黨能放下包袱伸出雙手，站在金門民眾的民生、經濟考量，攜手推動金廈大橋的落實，就像是柯市長所說，這條橋蓋好，金門問題就解決一半。（圖／記者林名揚翻攝）

陳福海認為，從實務上來看，對岸於金沙對岸的大嶝島填海造地的廈門新機場面積廣達數十平方公里，未來啟用後將成為中國大陸東南最重要的空運樞紐。大橋的興建不僅有助於未來小三通旅客的接駁，也有機會引進每年上千萬至廈門的觀光客跨境金門旅遊，同時隨著大橋的施工，相關的水、電、瓦斯的管線也能安全附掛於橋樑結構上，對於金門的經濟、民生將有大幅度的改善與提升。

雖然基於政黨立場，藍綠對於金廈大橋都持審慎態度，不過陳福海強調，國民黨執政時期促成1990年兩岸於金門簽訂協議，民進黨執政時期在2001年推動小三通的常態化都是著眼於有利於民生的發展上所做的政策推動。

對於金廈大橋倡議，陳福海說，苟利於民、不必法古，希望這一次藍綠兩黨也能放下包袱伸出雙手，站在金門民眾的民生、經濟考量，攜手推動金廈大橋的落實，就像是柯市長所說，這條橋蓋好，金門問題就解決一半（民生、經濟）。陳福海強調隨著象徵友誼、和平的橋樑興建，將會讓兩岸擁有更多的和平、良善契機。