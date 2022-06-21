　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「金廈大橋」被罵爆　他分析一點反讚：柯文哲真的厲害

▲▼柯文哲出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前因主張興建「金廈大橋」，引發綠營人士質疑是為解放軍開路，但資深媒體人黃暐瀚分析，柯文哲拋出這個議題，可說「精準命中」。

柯文哲18日前往金門為民眾黨全台第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌典禮，過程中表示廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

柯文哲發言一出，隨即引來批評，國民黨方要要柯文哲問問金門鄉親看法，綠營則直接開砲，認為這是引狼入室，甚至連自家新北市板橋區議員參選人「Z9」吳達偉都忍不住罵這項提議根本是「北七」。不過，黃暐瀚卻認為柯文哲真的厲害。

黃暐瀚表示，原本的金門大橋，是連結大小金門的跨海大橋，全長5.4公里，是從金門本島連結到西邊的烈嶼鄉，與連結大陸無關。而2001年1月2日，雙門雙馬進行「小三通」，時任陸委會主委，是蔡英文。

黃暐瀚指出，2018年8月5日，金門開通「泉州水」，長達28公里的管線（陸地＋海底），將泉州晉江市的龍湖淡水，引到金門，讓金門人飲用。這次提到的金廈大橋，則是指金門本島連結北邊「大嶝島」的跨海大橋，由於大嶝島上，正在建蓋一個比廈門高崎機場更大的「翔安國際機場」，如果金廈大橋開通，未來金門人的搭機問題、用電問題、垃圾處理問題，都能一併獲得解決。

黃暐瀚強調，這個可以解決金門人所有「生活所需」的金廈大橋，大部分的金門人，是期待的。所謂「新三通」：通水、通電、通橋。拋除政治與軍事問題，金門人確實希望能有一座解決生活百需的跨海大橋。

黃暐瀚認為，這個議題命中「話題」，引起討論；命中「所需」，引起金門人的注意。不管最後有沒有做成，民眾黨在金門設辦事處的第一砲，就打響知名度，讓全國都知道，也吸引金門人的眼球。無本生意，免費宣傳，「柯文哲的眼光準確，下手又快又狠，真的厲害。」

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
衛生局強調「同仁很忙」！恩爸要求證據　怒批：看不懂在幹嘛
最熱賣10款車！　它狂賣113萬台奪冠
LIVE／錄音曝光！恩恩全身紫斑衛生局要他等　侯友宜：中央說
出差偷看「家中監視器」驚見感人一幕！她揭挑老公1關鍵大加分
臨時工遭酒駕女撞飛慘死　姊姊撫屍悲痛：絕不會原諒她！
快訊／內湖小黃停路邊　驚見運將陳屍車內
快訊／恩恩媽報案音檔全曝光　侯友宜回應了
「珍寶海鮮舫」46年命運多舛！開業前大火76人死傷　沉沒南海

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快篩出包！國民黨怒批「蔡政府卸責中」　要食藥署公布完整審查過程

淡水女無照酒駕撞死人！　他氣炸問蔡英文：要忍多久？

「新北獨步全台救護車派遣制度是關鍵」　戴瑋姍：侯友宜欠3道歉

黑心快篩流入市面　蔣萬安批蘇貞昌沒肩膀、不負責任

卡達世界盃台灣改為「中華台北」　外交部譴責中國恃強凌弱

青銀換居政策遭批　蔣萬安反擊柯市府：政策執行好比誰提出更重要

民進黨團批侯友宜「吃案探長」　恩恩音檔打臉新北市府壓制真相

傳國民黨下週徵召柯志恩參選高雄　藍營看好：整合會比桃苗快！

立陶宛農業部官員明訪台　外交部：促進台立農產品貿易合作

龍介狀告台南市經發局長勒索圖利　陳凱凌：將提出加重毀謗告訴

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

巨大泡泡「封印貓勢力」　喵看傻下秒甩尾巴破解

快篩出包！國民黨怒批「蔡政府卸責中」　要食藥署公布完整審查過程

淡水女無照酒駕撞死人！　他氣炸問蔡英文：要忍多久？

「新北獨步全台救護車派遣制度是關鍵」　戴瑋姍：侯友宜欠3道歉

黑心快篩流入市面　蔣萬安批蘇貞昌沒肩膀、不負責任

卡達世界盃台灣改為「中華台北」　外交部譴責中國恃強凌弱

青銀換居政策遭批　蔣萬安反擊柯市府：政策執行好比誰提出更重要

民進黨團批侯友宜「吃案探長」　恩恩音檔打臉新北市府壓制真相

傳國民黨下週徵召柯志恩參選高雄　藍營看好：整合會比桃苗快！

立陶宛農業部官員明訪台　外交部：促進台立農產品貿易合作

龍介狀告台南市經發局長勒索圖利　陳凱凌：將提出加重毀謗告訴

俄鑽油平台遭飛彈攻擊！蛇島傳爆炸聲響　疑美援烏「海馬斯」建功

快訊／怪物新秀大滿貫！　陳又瑋奪PLG職籃年度新人王

李建璋／MIS-A致死率是兒童的3倍！　染疫後突發燒就要就醫

真人版靜香！長髮女友「1天洗6次澡」連頭都洗　過來人嘆：很崩潰

不畏3月低溫、5月梅雨　高品質「草農珠」草屯巨峰葡萄上市

郭婞淳盼運科讓更多學弟妹站上國際　笑談國訓趣事沒被司機認出

陳吉仲出關曝「確診後喉嚨非常痛」！　吃了加強止痛藥還是一樣

快篩出包！國民黨怒批「蔡政府卸責中」　要食藥署公布完整審查過程

曾架網站散播「球星不雅影片」　他撞救護車肇逃又拒絕酒測

淡水女無照酒駕撞死人！　他氣炸問蔡英文：要忍多久？

政治熱門新聞

快訊／恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　新北衛生局急發6聲明

恩恩媽報案錄音檔全曝光！　侯友宜：中央說過「沒有延誤就醫」」

卡達世界盃　台灣被改成中華台北

新北長者第四劑開打　莫德納、BNT分天分流

2024選總統？　郭台銘親自回應了

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

林智堅轉戰桃園　楊寶楨翻出去年曾說「沒打算」

被點名選新竹市長　羅智強給答案

陳時中防疫成績僅65.86分　侯友宜獲35.2%支持「很耐打」

自己人不挺！柯文哲喊蓋金廈大橋　民眾黨議員參選人也凍未條罵北七

周玉蔻公開2段恩恩案關鍵音檔　還新北消防局清白

陳柏惟病狀照曝光！「半邊背遭殃」　嘆：看我多會忍

快訊／林佳龍選台北拋5政見　成家基金20萬、凍卵補助3萬元

蔡英文最新民調聲望47.3％　政黨支持度國民黨17.9%排第二

更多熱門

相關新聞

肯定柯文哲金廈大橋倡議！　前金門縣長喊讚

肯定柯文哲金廈大橋倡議！　前金門縣長喊讚

台北市長柯文哲日前拋出的金廈大橋倡議，台灣藍綠各黨都給予審慎甚至反對的意見。不過，曾在任內讓金門廈門小兩岸關係推上高峰的前金門縣長陳福海給予高度肯定與正面支持，他說，和平穩定的兩岸關係是兩岸重中之重，金門一直是兩岸互動的重要樞紐，一條以經濟、民生為出發點的橋樑不僅能銜接金廈小兩岸，也能替台灣搭起無形的情感連結，不僅該做而且要加速規劃。

自己人不挺！柯文哲喊蓋金廈大橋　民眾黨議員參選人也凍未條罵北七

自己人不挺！柯文哲喊蓋金廈大橋　民眾黨議員參選人也凍未條罵北七

北市社宅試辦40戶「高齡換屋」卻無人申請

北市社宅試辦40戶「高齡換屋」卻無人申請

對自身言論負責才配享有言論自由

對自身言論負責才配享有言論自由

2025世壯運35種競賽項目出爐

2025世壯運35種競賽項目出爐

關鍵字：

金廈大橋柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

BA.4、BA.5三大症狀曝　醫揭這2年齡層最嚴重

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

音樂系學生自製解放軍基地地圖

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面