「金廈大橋」被罵爆　他分析一點反讚：柯文哲真的厲害

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前因主張興建「金廈大橋」，引發綠營人士質疑是為解放軍開路，但資深媒體人黃暐瀚分析，柯文哲拋出這個議題，可說「精準命中」。

柯文哲18日前往金門為民眾黨全台第29個服務據點「金門聯絡處」主持揭牌典禮，過程中表示廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

柯文哲發言一出，隨即引來批評，國民黨方要要柯文哲問問金門鄉親看法，綠營則直接開砲，認為這是引狼入室，甚至連自家新北市板橋區議員參選人「Z9」吳達偉都忍不住罵這項提議根本是「北七」。不過，黃暐瀚卻認為柯文哲真的厲害。

黃暐瀚表示，原本的金門大橋，是連結大小金門的跨海大橋，全長5.4公里，是從金門本島連結到西邊的烈嶼鄉，與連結大陸無關。而2001年1月2日，雙門雙馬進行「小三通」，時任陸委會主委，是蔡英文。

黃暐瀚指出，2018年8月5日，金門開通「泉州水」，長達28公里的管線（陸地＋海底），將泉州晉江市的龍湖淡水，引到金門，讓金門人飲用。這次提到的金廈大橋，則是指金門本島連結北邊「大嶝島」的跨海大橋，由於大嶝島上，正在建蓋一個比廈門高崎機場更大的「翔安國際機場」，如果金廈大橋開通，未來金門人的搭機問題、用電問題、垃圾處理問題，都能一併獲得解決。

黃暐瀚強調，這個可以解決金門人所有「生活所需」的金廈大橋，大部分的金門人，是期待的。所謂「新三通」：通水、通電、通橋。拋除政治與軍事問題，金門人確實希望能有一座解決生活百需的跨海大橋。

黃暐瀚認為，這個議題命中「話題」，引起討論；命中「所需」，引起金門人的注意。不管最後有沒有做成，民眾黨在金門設辦事處的第一砲，就打響知名度，讓全國都知道，也吸引金門人的眼球。無本生意，免費宣傳，「柯文哲的眼光準確，下手又快又狠，真的厲害。」