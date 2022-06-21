京元電子群聚案周年　王必勝嘆現今「人人是專家」：天才神童橫行

▲京元電子群聚案今日滿周年，王必勝忍不住發文感嘆。（圖／翻攝自王必勝Facebook）

記者楊晏琳／綜合報導

新冠肺炎襲台已逾2年，衛福部醫福會執行長王必勝今（21日）在個人臉書上感嘆，京元電子群聚事件在去年的今天告一段落，「在這個清零時代最大的群聚，以現在的狀況來看，好像也沒什麼。」隨即有感而發，直言現今社會人人是專家、個個是權威，「我們必須時時提醒自己要知道現在在做什麼，繼續執行該完成的任務。」

擔任過桃園機場、環南市場等群聚事件之前進指揮所指揮官的王必勝，也曾被指派處理京元電子群聚染疫事件，而今日恰逢滿周年。他說，雖然以現在疫情狀況而言，當時的京元電子群聚似乎也沒什麼，「但在那時沒有進一步的擴大而去影響我們竹苗地區的電子產業，應該也是兩年半疫情來一個重要的點。」

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王必勝說，自己一直很喜歡「心頭抓乎定」這句話。隨後感嘆，尤其社會現況人人是專家、個個是權威，「各種不需負責的訊息充斥，天才神童、烏龍轉桌、張牙舞爪者橫行無阻…」、「我們必須時時提醒自己要知道現在在做什麼，繼續執行該完成的任務。」

王必勝認為，這2年半以來，大家都有很明確的方向。清零時努力徹底的清零，春節後，行政院和指揮中心很清楚的指示往逐漸開放的方向走。「過程中波折難免，大家一起努力克服走到這裡實屬不易。」王必勝也直言，病毒危害整個世界，也正因它變幻難測，更考驗人類在科學醫療及生活型態的實力和適應。

今日恰好也是王必勝確診居家照護的最後一天，他也打趣，學著過貓皇的生活對他這種貓奴來說實在很難。「還是收拾好心情，明天繼續做好該做的事，打完這場漫長的防疫之戰！」