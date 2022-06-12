1照片洩陳時中確診前「接觸過這群人」！　只有他離最遠

▲王必勝1張照片洩陳時中確診前接觸過他自己和莊人祥等人。（圖／翻攝王必勝臉書）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12日）上午自覺有相關症狀，結果快篩陽，透過通訊診療判定確診，進行居家照護。而醫療應變組副組長王必勝10日在臉書PO出一張照片，其中就有陳時中，照片裡的人包括發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞等人都被列為接觸者。

陳時中確診2天前，王必勝在臉書分享，記者會前準備會議，詳細討論新冠死亡翻倍時間的問題，並說這就是他們的日常，各有職司和專業，也從中累積了寶貴的經驗，朝夕相處培養了深厚感情外，還透露會中深入討論、形成共識，會後製作圖卡、盡力設法讓全國民眾可以接收到正確訊息的職責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝也說，用努力、負責、誠信的態度一直在執行，會議的氣氛總是很開放，在場誰都可以發表意見，這時候的指揮官通常有點嚴肅，話很少，皺著眉頭聽我們七嘴八舌。

只是當天在這張照片的人，和陳時中貼最近的就是王必勝、周志浩及莊人祥等人，只有羅一鈞離陳時中最遠。指揮中心公布的密切接觸者，已完成快篩，結果均為陰性，目前身體狀況良好、皆無症狀，將持續落實自我健康監測。指揮中心指出，陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮官相關業務將由陳副指揮官宗彥暫代，陳時中會持續透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。