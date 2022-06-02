不算行家！柯文哲稱王必勝「小咖」　快篩陽＝確診先上路「540人可免死」

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲5月11日曾提議，民眾若快篩陽就給抗病毒藥物，但衛福部長陳時中卻於2天後回擊，病急亂投藥、若發生副作用，誰負醫療責任，讓柯文哲回應「行家就知道我在講的意思」。國民黨台北市議員汪志冰詢問，「行家」有無包括衛福部醫福會執行長王必勝？柯文哲則直言，王必勝不算行家，「（是）小咖，他學術不是專家。」

柯文哲2日下午赴台北市議會備詢，汪志冰提及，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎2日接受廣播節目，有透露幾個意料之外的事情，包括小孩子腦炎，以及沒想過這麼多人需要在5天內服藥，讓她聽完嚇了一身冷汗，質疑李秉穎的口吻像是置身於事外、路人甲。

▲台北市議員汪志冰。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲回應，李秉穎是他的學長、台大醫學系第一名畢業，擁有一定的實力，不過有時候要相信「眾人智慧超越個人智慧」，包括他們在緊急時刻召開防疫會議時，都有好幾個臨床醫生互相討論，避免只靠一個人時會漏掉資訊，不過自己不曉得中央如何作業。

隨後，汪志冰質詢時又表示，「政府態度傲慢顢頇，草菅人命莫此為甚。」並回顧柯文哲5月11日提出「快篩陽就給藥」、「否則會死很多人」等言論，卻被陳時中罵「病急亂投藥」，使柯文哲當時回應「行家就知道我在講的意思」，質疑柯所稱的「行家」有無包括李秉穎、王必勝？

柯文哲直言，行家包括李秉穎，但是「王必勝還不算行家。」汪志冰追問，所以王必勝算「小咖」就對了嗎？柯文哲回應，「小咖，他學術不是專家。」

聽聞柯文哲說王必勝是「小咖」，汪志冰質疑，那為什麼每天要跟王必勝通電話，「聊個屁聊啊！」而台北市副市長則稱，事務性事情會找王必勝。

汪志冰計算，從5月11日至5月26日共有675人染疫死亡，如果照柯文哲說的在5天內投藥，依據臨床經驗，可少掉80％民眾死亡，等於540人免於死亡。柯文哲點頭後說，「差不多啦！差不多啦！有些可以避免。」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）