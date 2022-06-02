　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不算行家！柯文哲稱王必勝「小咖」　快篩陽＝確診先上路「540人可免死」

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲5月11日曾提議，民眾若快篩陽就給抗病毒藥物，但衛福部長陳時中卻於2天後回擊，病急亂投藥、若發生副作用，誰負醫療責任，讓柯文哲回應「行家就知道我在講的意思」。國民黨台北市議員汪志冰詢問，「行家」有無包括衛福部醫福會執行長王必勝？柯文哲則直言，王必勝不算行家，「（是）小咖，他學術不是專家。」

柯文哲2日下午赴台北市議會備詢，汪志冰提及，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎2日接受廣播節目，有透露幾個意料之外的事情，包括小孩子腦炎，以及沒想過這麼多人需要在5天內服藥，讓她聽完嚇了一身冷汗，質疑李秉穎的口吻像是置身於事外、路人甲。

▲台北市議員汪志冰。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員汪志冰。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲回應，李秉穎是他的學長、台大醫學系第一名畢業，擁有一定的實力，不過有時候要相信「眾人智慧超越個人智慧」，包括他們在緊急時刻召開防疫會議時，都有好幾個臨床醫生互相討論，避免只靠一個人時會漏掉資訊，不過自己不曉得中央如何作業。

隨後，汪志冰質詢時又表示，「政府態度傲慢顢頇，草菅人命莫此為甚。」並回顧柯文哲5月11日提出「快篩陽就給藥」、「否則會死很多人」等言論，卻被陳時中罵「病急亂投藥」，使柯文哲當時回應「行家就知道我在講的意思」，質疑柯所稱的「行家」有無包括李秉穎、王必勝？

柯文哲直言，行家包括李秉穎，但是「王必勝還不算行家。」汪志冰追問，所以王必勝算「小咖」就對了嗎？柯文哲回應，「小咖，他學術不是專家。」

聽聞柯文哲說王必勝是「小咖」，汪志冰質疑，那為什麼每天要跟王必勝通電話，「聊個屁聊啊！」而台北市副市長則稱，事務性事情會找王必勝。

汪志冰計算，從5月11日至5月26日共有675人染疫死亡，如果照柯文哲說的在5天內投藥，依據臨床經驗，可少掉80％民眾死亡，等於540人免於死亡。柯文哲點頭後說，「差不多啦！差不多啦！有些可以避免。」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
快訊／高雄民宅火警　1男燒成焦屍
250人班機失聯！戰機緊急升空攔截　結果超傻眼
快訊／土石流漫過鐵軌！台鐵宜蘭龜山大里列車緊急停駛
台灣確診曲線類似新加坡！　陳時中：再觀察10天就清楚
快訊／高雄發免費快篩！　2類人快看領取時間地點
新北曝光「81分鐘」錄音檔　恩恩爸僅領資料不聽
衛福部PO文出包！「全台1136萬人確診」　網怒刷：不用罰嗎
強尼戴普忍6年「為何能逆轉」？　PTT推3關鍵：絕對是安珀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

福吉美說明書沒列Omicron　柳采葳：民進黨把人民健康擺在哪？

強尼戴普洗刷家暴污名　洪申翰曝「男性關懷專線」每年有1.8萬件

疫情延緩新進公務人員分發報到　去年減少3297人、平均年齡43.59歲

不算行家！柯文哲稱王必勝「小咖」　快篩陽＝確診先上路「540人可免死」

新北喊當面談實則想私下喬？　戴瑋姍、張志豪質疑：直接摸頭恩恩爸

提供「81分鐘」譯文及錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料「不聽音檔」

藍議員嗆陳時中「可能有重聽」　籲侯友宜送助聽器改善溝通障礙

「恩恩爸要資料4天給不出來」　林鶴明：侯友宜想趁連假河蟹？

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

福吉美說明書沒列Omicron　柳采葳：民進黨把人民健康擺在哪？

強尼戴普洗刷家暴污名　洪申翰曝「男性關懷專線」每年有1.8萬件

疫情延緩新進公務人員分發報到　去年減少3297人、平均年齡43.59歲

不算行家！柯文哲稱王必勝「小咖」　快篩陽＝確診先上路「540人可免死」

新北喊當面談實則想私下喬？　戴瑋姍、張志豪質疑：直接摸頭恩恩爸

提供「81分鐘」譯文及錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料「不聽音檔」

藍議員嗆陳時中「可能有重聽」　籲侯友宜送助聽器改善溝通障礙

「恩恩爸要資料4天給不出來」　林鶴明：侯友宜想趁連假河蟹？

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

保障錢財、資訊安全　五招遠離「有問題」App　

B群應該這樣吃！　營養師傳授4吃法

難認定「因公染疫」！柯文哲不領公務員慰問金　北市：4月後確診不發

塑膠業員工平均年薪排行　台聚161萬元奪冠、台塑排第七

「愛在就是家」P＆G寶僑家品、家樂福推出暖心特惠　以行動支持多元成家

「確診康復」優惠再加一！全台6飯店一人免千元　再贈600元餐飲金

台東+897！新增1養護機構群聚　端午連假加開快篩陽判讀服務

萬海在亞洲線市佔率高達15%　公司充分掌握高經濟成長的東南亞為最大優勢

他怒PO國中生白目行徑「到底怎麼了」 　網卻歪樓：求推薦帳號

女大生網路約炮遇帥男模急了　狂借「學費」購4萬點數在線等

散步被癡漢牛偷舔菊花　受害柴爆氣回頭飆罵！

政治熱門新聞

蔡其昌助理涉造謠符合「惡、假、害」？　 台中市警局回應

2歲童恩恩病逝　她揭新北市府公文疑點

王必勝曝很多市長晚上致電指揮中心　「陳其邁更是天天打來」

快訊／蘇貞昌：6月6日啟動第2輪快篩實名制

快訊／國民黨團爆：福吉美唾液快篩驗不出Omicron　衛福部踹共

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

提供「81分鐘」錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料不聽音檔

松機篩檢站現況曝　游淑慧轟：莊孝維！

陳水扁曝：黃偉哲請衛生局安排醫師看診

薛瑞元未掌握福吉美送件資料　羅秉成救援代答

被問陳智菡稱中央隱匿疫情　柯文哲：我落魄到變發言人的發言人？

萌版陳其邁！父愛噴發哄童打疫苗

新北寄出恩恩爸申請資料　他怒嗆林鶴明：都不看新聞？

蔡其昌助理造謠被抓到　趙少康點名蘇貞昌：你查不查？

更多熱門

相關新聞

國旅補助提前到7／15！業者這麼說

國旅補助提前到7／15！業者這麼說

55億元觀光旅遊業振興預算於昨（1日）確定提前到7月15日至12月15日實施，對此，品保協會發言人李奇嶽今日公開表示，感謝政府聽進業者聲音，原先9月才上路真的太晚，提前到7月15日是好的決定，除了增加民眾出門消費的信心，也協助業者度過疫情受創高峰期。

六都顏色最深「全台確診分布」一次看

六都顏色最深「全台確診分布」一次看

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

自由廣場接種站　黃珊珊：王必勝稱「來不及說」

自由廣場接種站　黃珊珊：王必勝稱「來不及說」

自由廣場兒童疫苗接種現況曝　柯勸中央收起來

自由廣場兒童疫苗接種現況曝　柯勸中央收起來

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲汪志冰王必勝防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

快訊／今暴增144死！本土+76967

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

強尼戴普判決出爐人在酒吧chill

快訊／安珀赫德決定上訴！

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面