　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

唐山黑道橫行！公安局分局長等5人遭調查　涉嚴重違紀違法

▲▼ 唐山市公安局信訪接待大廳門口排隊。（圖／翻攝自大河報）

▲民眾瘋湧唐山市公安局信訪接待大廳舉報。（圖／翻攝自大河報）

記者鄭思楠／綜合報導

唐山燒烤店打人事件近日震驚全大陸，社交軟體更湧現大批民眾實名舉報在當地遭受到的惡行。央視今日（21日）報導指，河北省紀檢監察機關對該案件及其他相關案件涉及的公職人員涉嫌嚴重違紀違法問題，依紀依法開展審查調查，已對唐山市公安局路北分局局長馬愛軍等5人開展調查。

報導指，經河北省紀委監委指定管轄，唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍，正接受廊坊市紀委監委紀律審查和監察調查。

經唐山市紀委監委指定管轄，唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所原所長範立峰，正分別接受唐山市曹妃甸區紀委監委、唐山市豐南區紀委監委紀律審查和監察調查。

▲唐山打人事件後，民眾紛紛站出來舉報當地黑社會惡行。（圖／翻攝上游新聞）

▲唐山打人事件後，民眾紛紛站出來舉報當地黑社會惡行。（圖／翻攝上游新聞）

河北唐山燒烤店打人案轟動全中國，讓網友質疑官方試圖掩蓋事件背後龐大的黑幫惡勢力勾結問題。隨後，網路甚至出現超過百件實名舉報，陸續有人揭露多起暴力事件，像是黑道抓人關狗籠、警方吃案等等。大批人過去遭受暴力對待而不敢聲張的人，都期盼能趁著這次關注的熱度，替自己討回公道。

種種證據顯示，唐山警方對黑道似有不作為甚至已淪為黑道的保護傘。河北省公安廳11日晚23時宣布，案件改由廊坊市公安局接辦。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
酒駕熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」
「7月手搖飲料全面漲價？」老闆嘆會賠死　他怒：再漲喝得起嗎
「入珠教主」慘了！自稱幫上萬男性改造小弟弟　沒醫師執照被起訴
快訊／午後雷陣雨開炸　13縣市大雨特報
快訊／幼獅工業區2人吸入沼氣　1昏迷1無呼吸心跳
熱褲妹開BMW撞死人　黑歷史讓人拳頭硬了！
反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉
快訊／兒下跪緝兇抓到了！高雄慈父遭撞重傷　駕駛落跑2天現形

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

怕禿3個月不洗頭！她曝超慘下場崩潰求救...眾人看「一坨毛」傻眼

廣東韶關防50年一遇洪水或預先開閘　下游英德江南全村泡在水裡

唐山黑道橫行！公安局分局長等5人遭調查　涉嚴重違紀違法

江蘇第三虎前副書記張敬華被捕　利用情婦開公司洗錢進口袋

唐山受害女子「現況公布」　官方：2名女性輕傷已轉往普通病房

十年巨變！　習近平智囊鄭永年談大陸政治層面發展

結婚1年半「啪2次仍是處女」！人妻心寒回娘家…尪無奈吐原因

7／1就職倒數　李家超：未來5年是香港由治及興的重要階段

河南多間村鎮銀行爆「取錢難」　儲戶赴鄭州維權健康碼集體變紅

「珍寶海鮮舫」46年命運多舛！開業前大火76人死傷　沉沒南海永別

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

怕禿3個月不洗頭！她曝超慘下場崩潰求救...眾人看「一坨毛」傻眼

廣東韶關防50年一遇洪水或預先開閘　下游英德江南全村泡在水裡

唐山黑道橫行！公安局分局長等5人遭調查　涉嚴重違紀違法

江蘇第三虎前副書記張敬華被捕　利用情婦開公司洗錢進口袋

唐山受害女子「現況公布」　官方：2名女性輕傷已轉往普通病房

十年巨變！　習近平智囊鄭永年談大陸政治層面發展

結婚1年半「啪2次仍是處女」！人妻心寒回娘家…尪無奈吐原因

7／1就職倒數　李家超：未來5年是香港由治及興的重要階段

河南多間村鎮銀行爆「取錢難」　儲戶赴鄭州維權健康碼集體變紅

「珍寶海鮮舫」46年命運多舛！開業前大火76人死傷　沉沒南海永別

酒駕撞死交管工！熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」

朱智勳踩超夯DIOR拖鞋化身帶貨王　霸氣登封40歲一樣帥

中職新人測試會27日登場　153名選手一較高下

班史提勒親訪烏克蘭！　高喊：澤倫斯基你是我的英雄

台股大反彈！指數大漲361點收在15728　長榮航衝上漲停板

LIVE／新北稱恩恩送醫「依中央規定」無延誤　指揮中心最新說

奴才做模型！貓設計師硬裝忙「卯起來打洞」　暖哥寵溺眼神閃瞎網

特斯拉裁500人僅提供「1星期資遣費」　前員工怒告上法院

新北婦搭公車迷路「為何載我來警局」　暖警耐心解釋助返家

郭婞淳看大家出征國際「有點手癢」　想調好動作又氣又鎮定

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

大陸熱門新聞

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

骨科停診爆醫師集體買春被捕！　KTV緊貼暢飲片瘋傳

年輕夫妻電梯內忍不住！隔天慘SOD主角

珍寶海鮮舫46年命運多舛！開業前大火76人死傷

女歌手抱早產嬰「一位母親竟需用孕照證明生育過」　痛批世界荒唐

爸求稚兒借壓歲錢！用3個漢堡換走1.8萬

幾十萬人存款消失釀金融風暴 撈1760億幕後黑手轉國籍逃亡

啪2次仍是處女！人妻心寒回娘家…尪無奈吐原因

房子一賣就收到徵收公告　屋主虧慘拒交屋

姊妹愛上同一人！她親手將姊姊推進河裡

老婆出軌男閨蜜！人夫看穿卻裝傻

唐山被打女子現況公布　官方：2名女性輕傷

百萬屍骨當人柱？長城秘密武器是它

更多熱門

相關新聞

唐山被打女子現況公布　官方：2名女性輕傷

唐山被打女子現況公布　官方：2名女性輕傷

河北省唐山市「老漢城燒烤」2022年6月10日凌晨，發生一起4女遭多男暴打事件，影片中殘忍且充滿絕望的場景，激起大陸全民公憤。當時官方通報指出有2位女性送醫，且無生命危險。但在公布此一消息後就以隱私為由未再公布受害女子近況。21日，河北省公安廳終於公布女孩現況，2名女性已轉往普通病房，傷勢是輕傷二級。

陸記者採訪唐山打人案　傳被扣留、暴力執法

陸記者採訪唐山打人案　傳被扣留、暴力執法

唐山舞蹈生被性侵刀捅下體？官方闢謠

唐山舞蹈生被性侵刀捅下體？官方闢謠

山西女遭7人扒光圍毆　警方證實6人落網

山西女遭7人扒光圍毆　警方證實6人落網

河北省委主要負責人：極其惡劣、從嚴從快查辦！

河北省委主要負責人：極其惡劣、從嚴從快查辦！

關鍵字：

唐山打人黑社會公安局

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

音樂系學生自製解放軍基地地圖

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面