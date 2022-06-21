唐山黑道橫行！公安局分局長等5人遭調查　涉嚴重違紀違法

▲民眾瘋湧唐山市公安局信訪接待大廳舉報。（圖／翻攝自大河報）

記者鄭思楠／綜合報導

唐山燒烤店打人事件近日震驚全大陸，社交軟體更湧現大批民眾實名舉報在當地遭受到的惡行。央視今日（21日）報導指，河北省紀檢監察機關對該案件及其他相關案件涉及的公職人員涉嫌嚴重違紀違法問題，依紀依法開展審查調查，已對唐山市公安局路北分局局長馬愛軍等5人開展調查。

報導指，經河北省紀委監委指定管轄，唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍，正接受廊坊市紀委監委紀律審查和監察調查。

經唐山市紀委監委指定管轄，唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所原所長範立峰，正分別接受唐山市曹妃甸區紀委監委、唐山市豐南區紀委監委紀律審查和監察調查。

▲唐山打人事件後，民眾紛紛站出來舉報當地黑社會惡行。（圖／翻攝上游新聞）

河北唐山燒烤店打人案轟動全中國，讓網友質疑官方試圖掩蓋事件背後龐大的黑幫惡勢力勾結問題。隨後，網路甚至出現超過百件實名舉報，陸續有人揭露多起暴力事件，像是黑道抓人關狗籠、警方吃案等等。大批人過去遭受暴力對待而不敢聲張的人，都期盼能趁著這次關注的熱度，替自己討回公道。

種種證據顯示，唐山警方對黑道似有不作為甚至已淪為黑道的保護傘。河北省公安廳11日晚23時宣布，案件改由廊坊市公安局接辦。