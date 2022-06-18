陸記者採訪唐山打人案傳被扣留　甚至遭警方「摟脖壓制」暴力執法

▲貴州的記者指控唐山警方無端扣人，還暴力執法。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

唐山燒烤店打人案尚有許多謎團未解，大陸各家媒體都派出記者赴當地採訪，但卻傳出有多名記者在採訪期間遭當地警方阻撓、無端拘留，甚至是暴力執法的消息。

根據《傳媒特訓營》報導，遭遇阻撓的是新銳媒體《新黃河》的記者，17日上午，《濟南時報》在微博上發出了一篇推文，內容是旗下新聞客戶端《新黃河》記者在唐山採訪的見聞。

文章提到，6月11日，《新黃河》記者和其他乘客從唐山市火車站出站時被攔下。現場工作人員要求乘客登記一張表格，填寫具體小區地址等詳細信息，如果外地人沒有填寫社區相關信息，進不了唐山市。如果住酒店，需要提前48小時報備登記。

▼疫情已經趨緩，唐山的防疫政策卻反常的更加嚴格。（圖／翻攝微博）



文章指出，6月15日，唐山站規定，當地返唐人員與外地來唐人員，都要向所在社區報備登記。來唐人員被統一安排車輛進行轉運，上車前需人車合影，到達後司機也要進行拍照，不拍不能離站，出租車正常打表，車上所有乘客平攤車費。

隨後，《新黃河》記者又在其客戶端上詳細描述了唐山火車站的這段經歷，標題為「寫承諾書、乘指定車輛、人車合影，出唐山火車站『有點難』」在報導中，新黃河記者表示這是唐山市疫情管控嚴格所採取的防疫措施，並稱「如果不是當地人，又不住酒店，可能只有打道回府。」

貴州的某廣電媒體記者17日下午也在微博稱，其來自低風險地區且有核酸陰性報告，但卻在高鐵站遭到千方百計的阻攔，之後採訪過程中，他也被唐山市路北區機場路派出所民警無端扣留、暴力執法。該名記者還拍了一部影片，表示他到燒烤店採訪之後，被當地警察帶去派出所扣留了8個小時，還有一個警察摟著他的脖子，粗暴地把他壓到地上跪著，一群警察圍著搜他的身。

不過，該名貴州記者的貼文很快就被刪除。

▼燒烤店打人事件發生之後，大批唐山民眾到警局報案。（圖／翻攝微博）



《傳媒特訓營》聯繫了兩位目前在唐山採訪的媒體人，其中一位表示沒有遇到明顯的阻撓，但是比較難獲得有效資訊。例如他在被打女子所在的醫院採訪。據其介紹，進入該醫院大樓門口查兩次，算一個關口；進入住院部大門還有第二道，但這一道關需要刷臉，外人基本上是過不了第二道關的。

另一位媒體人則表示，他連日來奔走在唐山市多個部門，感覺唐山如臨大敵，採訪幾無所獲。他也前往醫院進行探訪，同樣沒有得到更多有價值的消息。