唐山受害女子「現況公布」　官方：2名女性輕傷已轉往普通病房

▲唐山被打女子現況公布。（圖／翻攝微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省唐山市「老漢城燒烤」2022年6月10日凌晨，發生一起4女遭多男暴打事件，影片中殘忍且充滿絕望的場景，激起大陸全民公憤。當時官方通報指出有2位女性送醫，且無生命危險。但在公布此一消息後就以隱私為由未再公布受害女子近況。21日，河北省公安廳終於公布女孩現況，2名女性已轉往普通病房，傷勢是輕傷二級。

事發後，網路傳言不止，爆料稱現場受害者共有4人，其中一名女性被拖至巷子毆打，甚至已有女孩過世。6月18日，大陸微信公眾號《傳媒訓練營》則發表文章指出，多名記者唐山採訪期間遭遇粗暴對待。

20日《每日經濟新聞》發評論文章稱「公布受害女子現況宜早不宜遲」。文中指出，公眾和媒體所能獲取的相關信息極其有限，該院宣傳統戰部與黨政辦公室工作人員均表示，目前傷者的住院情況，屬於患者個人隱私，不方便向外界透露。

文章呼籲，「越是遮遮掩掩不想讓人知道，公眾就對這一做法越不滿，越多的猜測就會隨之產生，帶來更大的負面效應。公布4女子近況，唐山有關方面不能再拖下去了。」

▲4女遭多男暴打 。（圖／翻攝抖音）

該文章發布後獲得超過340萬人點讚，20萬人轉發。21日河北省公安廳公布被害女子傷勢稱，2名女性未住院自行離開，2名女性已轉往普通病房，傷勢是輕傷二級。

根據大陸最高法、最高檢、公安部、國家安全部、司法部等五部門發布的《人體損傷程度鑑定標準》，人體損失程度由重至輕劃分為重傷一級、重傷二級、輕傷一級、輕傷二級和輕微傷五個等級。輕傷一級嚴重，二級較輕，都是故意傷害罪的立案標準。

「輕傷」是指，使人肢體或者容貌損害，聽覺、視覺或者其他器官功能部分障礙或者其他對於人身健康有中度傷害的損傷，包括輕傷一級和輕傷二級。輕傷二級是指，各種致傷因素所致的原發性損傷或者由原發性損傷引起的併發症，未危及生命；遺留組織器官結構、功能輕度損害或者影響容貌。