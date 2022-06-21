開女友手機「閨蜜身體看光光」真相綠炸！他崩潰7分鐘：表情很享受

▲原PO驚見女友跟閨蜜愛撫，讓他超崩潰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「好像被精神出軌了！」一名男網友表示，意外發現女友手機有個隱藏相簿，不料影片主角是女友與她的閨蜜，「做愛的影片長達7分鐘」，看著女友享受的表情，讓原PO傻眼又崩潰，事後女友也坦承此事，不過是出於好奇心。對此，原PO求助「這樣算肉體出軌嗎？還是她們其實是雙性戀呢？」

一名男網友在Dcard透露，平時與女友可互看手機，前陣子卻驚見隱藏相簿，結果一看畫面綠炸了，「她跟閨蜜做愛的影片長達7分鐘...」愛撫的姿勢讓原PO完全看傻眼。

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原PO接著激動地說，閨蜜是女友的高中同學，外表很正也交過男朋友，令原PO內心非常衝擊，「雖然對方不是男生，但我覺得好像被精神出軌了。」

由於這道坎實在過不去，於是原PO向女友攤牌，「一開始她有點錯愕，後來她就一臉淡定地說：只是想試試看而已。」女友也打開閨蜜聊天紀錄，強調是看了韓漫後，雙雙出於好奇心，才會嘗試與同性發生關係。

一席話仍讓原PO難以接受，「我還是有點不爽，她在影片裡很享受的樣子，她閨蜜甚至還潮X，完全感覺不到只是好奇試試看...這樣算肉體出軌嗎？還是她們其實是雙性戀呢？」

底下網友熱議，「不管是不是雙性戀，這已經出軌了，不管是不是同性別，做出這種事就已經是不尊重另一半的行為了」、「直女不會想跟同性做，也不會有好奇心吧，她可能真的是雙，跟閨蜜互有意思」、「出軌沒有分性別，就是出軌 她閨蜜也是蠻衰的，被賣了也被你看光了」。

▼網友也驚呆。（圖／翻攝Dcard）

