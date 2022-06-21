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5月熱賣手機出爐！iPhone 13持續霸榜、萬元CP值機種最受歡迎

▲iPhone 13為全球最暢銷的智慧手機。（圖／取自PhoneArena）

▲iPhone 13為5月最暢銷的智慧手機。（圖／取自PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年5月台灣手機市場銷售排行出爐，根據市調機構公布最新全台實體通路調查數據顯示，本月手機市場整體銷售量逾38萬部，較上月回昇3.3%，銷售額則較上月成長1%；進一步對比2021年同期的總銷售量同樣減少2%，買氣跌停。傑昇通信分析，雖然位居榜首的還是Apple iPhone 13 128GB，但台灣疫情持續，消費者而言仍以預算考量為先，像是萬元出頭的三星Galaxy A53（8GB/256GB）及OPPO Reno7，便雙雙擠進前三名。

觀察5月台灣手機市場銷售排行，傑昇通信分析，中階手機之所以受到歡迎，是因這類産品不僅規格與價格都在多數人可接受範圍，外觀設計也拿得出手，表現比前一代更出色的三星Galaxy A53（8G/256G），本月更直上第二名成為非蘋陣營中最賣單機，榜上唯一安卓旗艦機依然是S22 Ultra（12G/256G）蟬聯冠軍。

台灣手機整體銷量及銷售額龜速前進，傑昇通信指出，全球面臨晶片和零組件短缺問題，讓原廠被迫展開庫存整頓，以蘋果iPhone 13系列影響最大，即使iPhone 13 128GB仍穩坐冠軍寶座，熱銷榜上依然占有七席，但在無法搶占晶圓取得穩定供貨時，通路幾乎少量現貨，不急著換機的民眾開始等待iPhone 14系列上市，或是期待新機上市時iPhone 13系列價格跳水。

▲2022年度5月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

▲2022年度5月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信提供）

OPPO Reno7衝入前三名，傑昇通信表示，在產品、網路環境與定價都齊備之後，能讓中階手機出貨量快速起飛，就是通路。受惠與系統深度合作，回饋給消費者的補貼有感，因此拉抬銷售，帶動品牌本月銷售量與銷售額持續成長，榜上的三台機型名次也都大躍進，A55從上月第15名上升到第11名，A74也往前三個名次到第14名，若疫情前民眾屬M型化購機行為，當前的疫後世代則是中階手機崛起的W型化購機行為。

傑昇通信觀察，原料短缺致使品牌廠商未能將成本壓力，加在零組件供應商與組裝業者身上，在手機定價無法提高的同時，消費者規格比來比去，最後還是以中低階手機為優先考量，性價比仍在高點的vivo Y21與Y55，以及紅米Note 10通路價格都在免六千，甚至三千初頭的價格帶，因此熱銷。

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