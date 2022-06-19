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5G訊號一直搜、手機一下就沒電　專家推這招「又順又省電」

▲▼（業配）中華電信行動5G品質測試。（圖／記者周宸亘攝）

▲手機若一直在搜尋不到5G訊號，會再轉到4G，不斷轉換過程會非常耗電。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／中央社台北19日電

使用5G手機常遇到電池耗電量大的問題，專家說，目前5G基地台不足，手機若搜尋不到5G訊號，會再轉到4G，訊號在來回搜尋過程中特別耗電；若無影音或電競需求，可暫時改回4G，就能解決耗電及連線問題。

很多消費者在更換手機並採用5G資費後，常發現電池續航力明顯較4G手機時降低，其實並非手機電池出了問題，而是耗電量大幅增加。網通業者鐳洋科技公司技術長周瑞宏接受電訪表示，5G手機在平時會持續的找尋5G基地台，搜尋過程十分耗電，5G手機空耗過程也確實比4G手機耗電。

手機品牌維修工程師說明，目前5G基地台真的太少，當手機設定「5G優先」時一定會先找尋5G基地台；但在不斷搜尋不到情況下，一下搜5G、一下跳4G的過程十分耗電，尤其連網下載量大時，耗電量更大。

工程師指出，只要到手機的「連接」選項中點選「行動網路」，接著再點選「網路模式」，將原本的「5G、4G、3G、2G自動連線」改為「4G、3G、2G自動連線」，即暫時放棄使用5G，耗電量即可大幅降低。

國際數據資訊公司（IDC）助理市場分析師江靖婷接受電訪表示，雖然台灣5G基地台布建尚不夠全面，但4G基地台覆蓋率卻相當高，調整用回4G，就少了搜尋5G頻繁的發送訊號再回傳的過程，耗電量也可大減。

江靖婷分析，台灣目前5G基地台覆蓋率不高，但消費市場新售手機卻多為5G手機，其主要關鍵在於4G晶片從去年開始就很缺貨，因4G晶片毛利較低，5G晶片毛利高，促使晶片廠優先生產5G晶片，而缺貨的4G晶片也優先銷往未發展5G的國家。

由於台灣已發展5G，因此手機品牌在逼不得已的情況下，在台灣推出新手機也快速轉為5G手機，只是5G基地台覆蓋率卻來不及同步提升。

她進一步解釋，5G手機相對4G是下一代產品，價格較高，目前一支便宜5G手機也要300至400美元，電信運營商推出的續約優惠方案，也多搭配5G新手機，消費者想著拿到下一代的免費5G手機，續約時也可能在門市人員的推銷下，不自覺的採用較高資費的5G方案，但重點還是要看自身是否有5G需求。

她坦言，若是不打算收看高畫質、低延遲傳輸的影音，或是沒有電競等高規需求，一般消費者手機上網根本用不到5G，所以使用覆蓋率高的4G已經足夠。

由於台灣的電信運營商正在透過合併進行整合中，她認為，今年的5G基地台覆蓋率要想提升更為不易，但5G手機的市占率卻已大幅提升。2021年5G智慧手機市占率78.9%、4G為21.1%，但2022年第1季4G手機市占率僅剩8.4%。

網通業者耀登科技表示，在一般消費者使用情境下，使用者對於裝置的耗能十分敏感，對於5G設施普及度低而導致耗電情況，的確有可能讓消費者只選擇使用4G網路服務。

不過，耀登科技強調，從業者長期深耕工業天線設計領域的角度觀察，由於工業互聯網、5G企業專網及特殊應用需求帶動下，工業用通訊情境明確，且在一定使用區域範圍內，耗電情況較不會受到消費型5G基礎設施影響；5G搭配藍牙（Bluetooth）、衛星定位系統（GPS）、Wi-Fi、無線通訊（NFC）的高整合度天線設計，已成為工業客戶有興趣發展的方向。

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