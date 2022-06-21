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中國5月進口俄油大增55%創紀錄！　俄便宜賣重回第一大供應國

▲▼中石油大連精煉廠,中國石油天然氣集團有限公司,China National Petroleum Corporation (CNPC)。（圖／路透社） 

▲中國石化與振華石油等大型石油進口商，大量從俄、伊朗和委內瑞拉進口原油。（圖為中石油大連精煉廠／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭爆發後，中國始終不願明確表態，不過5月從俄國大量進口的石油已創下紀錄，相比去年暴增55%，超過原先從石油第一大供應國沙烏地阿拉伯的進口總量，煉油商也因俄國被制裁，從中大量獲利。

路透社報導，中國海關總署數據顯示，中國5月自東西伯利亞－太平洋石油管道以及從俄國在歐洲及遠東港口進口的原油，總共將近842萬噸，相當於一天進口198萬桶原油，比4月的159萬桶一下增加39萬桶。

數據顯示俄羅斯在相隔19個月之後，再度成為全球最大石油進口國中國的最大供應國，代表即便受到西方群起制裁，雖然必須大幅降價，但俄國仍能找到他的買家，而中國因此撿到便宜。

報導指出，雖然中國受到疫情和清零政策影響導致全國石油需求銳減，但主要的石油進口商如中國石化與振華石油，都在不斷加大從俄國買進便宜石油，也從同樣受到制裁的伊朗和委內瑞拉進口便宜石油。

沙烏地阿拉伯「退位」成為中國的第二大石油供應國，5月總量比去年同期上升9%，來到782萬噸，或每天184萬桶，比4月的每日217萬桶少33萬桶。





 


 

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