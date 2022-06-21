被點名參選新竹市長能打破藍營僵局　羅智強給答案

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選年底登場，民進黨徵召新竹市長林智堅參選2022桃園市長，並由沈慧虹接棒參選新竹市長。而國民黨方面，政治評論家黃士修建議，羅智強選新竹、張善政選桃園，才是完美實現「桃竹生活圈」的願景；對此，羅智強20日晚間透過團隊發言人何元楷回應，目前沒有太多想法，會先休息一陣子再進行下一步規劃。

▲羅智強被認為是有望角逐新竹市長的人選之一。（資料照／記者李毓康攝）

羅智強日前宣布，桃園行腳走完，要環島祈福走台灣，幫在地議員參選人衝聲量。然而，民進黨已經拍板確定由沈慧虹接棒林智堅參選新竹市長，國民黨卻在傳統鐵票區新竹亂了套，新竹巿議會國民黨團去年7月進行民調，推舉議員林耕仁角逐新竹巿長，但國民黨至今仍未公布人選，甚至傳出要徵召在地立委的風聲，讓議會黨團十分不滿。

政治評論家黃士修認為，以正當性而言，羅智強選新竹、張善政選桃園，才是完美實現「桃竹生活圈」的願景，同時還能打臉林智堅和鄭文燦，考量到雙北的侯友宜、蔣萬安都偏守勢，如果在整場選戰中沒有議題發動機類型的候選人，只能任憑民進黨主導攻防，而羅智強自身擁有全國級聲量，如果再跟張善政聯合競選，將會是打破僵局的利器。

不過，根據《中時新聞網》報導，羅智強團隊發言人何元楷回應，對於是否參選新竹市長選舉，羅智強本人沒有太多想法，接下來會先休息一陣子，之後再向大家報告下一步規劃。