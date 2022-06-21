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林智堅轉戰桃園　楊寶楨翻出去年曾說「沒打算」

▲台灣民眾黨市議員參選人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨市議員參選人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨選對會日前同意徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，22日中執會通過後，林智堅將正式代表民進黨出征桃園市。民眾黨發言人楊寶楨20日表示，林智堅去年8月底曾說「沒有打算到桃園市參選」，如今任期屆滿前就華麗轉身說要參選，對照過去罷免韓國瑜，果然是「綠能你不能」。

楊寶楨表示，新竹市長林智堅去年8月底在臉書上寫道，「我沒有打算到桃園市參選，這傳聞對我來說是『本來無一物，何處惹塵埃』。」如今華麗轉身就說要參選桃園市長。

此外，去年下半年，林智堅市長拋出「大新竹升格第七都」議題，還說有急迫跟必要性，且刻不容緩；當時更曾鬆口可能參選大新竹市長，因為「提了就應該要留下來」。

楊寶楨指出，民進黨當時被質疑為了林智堅「因人設市」，還極力否認，澄清是為了新竹好。過往的山盟海誓、甜言蜜語，現在看來非常諷刺，很像是一段感情遇到瓶頸、走不下去，就跟對方說「你值得更好的」，直接轉頭就走。

楊寶楨說，外界認為林智堅是「落跑市長」，和韓國瑜有何不同？綠營竟然還護航說，林智堅是做了7年半的新竹市長，要從新竹轉戰到同個生活圈的桃園市，而當時的韓國瑜是做不到高雄市長一年，就落跑去選總統，所以兩者有天壤之別，甚至還說「林智堅現階段已完成」。

楊寶楨質疑，那綠營怎麼不說，高雄與台灣也是共同生活圈啊，高鐵四通八達多方便啊。所以對綠營來說，第一任算是落跑，第二任就是階段性任務完成？還是說民進黨本來就能接受自家人和韓國瑜一樣，市長任期沒完成就離開？

楊寶楨說，兩者其實還有個最大差異點，韓國瑜是從縣市長身分往上選總統，林智堅則算是台灣史上首例還在任期中的民選縣市長，辭職去選另一個縣市長，是在同一級別移動，不是外界所期待的提升和深化服務。

楊寶楨提到，綠營當時喊罷免韓國瑜是震天響，現在就裝沒事。迴力鏢還能護航成這樣，也是不容易，果然是「綠能你不能」。

很好奇林智堅市長的「大新竹合併」承諾還算不算數？林智堅在臉書提到，「桃園新竹早在日治時期就是共同生活圈，曾隸屬同一個行政區」，所以接下來政見，要從竹竹併改成推動「竹桃合併」嗎？

楊寶楨說，林智堅市長的「意志堅定」是否只是顧念權力，而非人民福祉？民進黨不該辜負新竹市民的信任和託付，該說清楚的請不要迴避。

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