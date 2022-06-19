台南七股大塭寮排水疑遭人偷倒廢油　緊急設置攔油索避免污染擴大

▲台南七股大塭寮排水疑遭人偷倒廢油，台南市環保局等單位緊急派員查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港分線灌溉水路19日發現遭人偷倒廢油污染，環保局、警察局、水利局及區公所立即會同農田水利署嘉南管理處，共同緊急處理油污問題避免擴大。

針對七股區大塭寮排水受污染水域，水利局已協助完成攔油索3處設置，防止油漬往下游移動破壞水域環境，台南市長黃偉哲要求相關單位積極徹查，杜絕污染事件再次發生，並呼籲市民及業者發揮公德心，共同守護台南市環境。

水利局表示，19日上午市府環保局接獲七股區民眾通報，農田水利署西港分線灌溉水路遭偷倒廢油料，受到影響範圍為西港區及七股區灌溉區域，水利局立即派員巡檢週邊區域排水，於大塭寮排水槺榔社區附近發現廢油料，為有效攔阻油污繼續污染區排，水利局於第一時間派遣搶修搶險廠商在大塭寮排水下游設置3處攔油索進行阻斷油污污染，而上游西港區疑似傾倒位置是由農田水利署嘉南管理處所轄管之灌溉水路，嘉南管理處已先行關閉各分線沿線的水閘門避免影響農作，目前由環保局儘速進行吸除油污作業中。

環保局表示，目前除應清除油污外，亦獲報位於西港區段137-8地點水溝蓋附近地面發現油漬，懷疑行為人可能以空桶盛裝漏油後傾倒道路側溝，目前正循線追查溯源中。

針對本次不法排放油污事件，市府將清查是否有可疑人車傾倒廢油，追查行為人以杜絕污染再次發生，也呼籲市民一起守護珍惜河川環境，若有發現疑似不法行為造成水域污染情形，請立即通報市府單位稽查，結合民間力量巡查，並搭配市府稽查人力與警網加強巡邏投入，共同守護台南市清淨環境。