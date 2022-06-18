台南確診+5322名　台南共照雲更名

▲台南市18日新增5322名COVID-19本土個案，原「台南共照雲」已通過LINE官方帳號認證，名稱變更為「台南市政府健康共照雲」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市18日新增5322名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月17日，累計確診個案人數共205734名，已解除隔離165347名、尚在隔離中40387名，原「台南共照雲」已通過LINE官方帳號認證，名稱變更為「台南市政府健康共照雲」。

統計至2022年6月17日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.5%、81.7%、1.3%、67.4%、0.5%，總接種劑次447萬8043。5至11歲兒童第2劑COVID-19疫苗在「台南打疫苗」系統已開放預約，衛生局提醒家長幫距離接種第1劑已達4週至8週的學童預約接種，讓孩子在學校實體課程暫停期間也可以於合約醫療院所接種疫苗。

另原「台南共照雲」LINE@帳號已通過LINE官方帳號認證，名稱變更為「台南市政府健康共照雲」，ID：@tainan_care_you，台南市的確診者及確診者的同住親友可透過綁定健康共照雲後，申請、增修居家隔離通知單、判讀快篩陽性試劑，以加速居家照護派案相關作業的進行。