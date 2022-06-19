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展現日治時期廁所美學　台南山上花園水道博物館百年馬桶現身

▲88歲的吳子中老先生把百年馬桶，送交文化局調查收藏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲88歲的吳子中老先生（前）把百年馬桶，送交文化局調查收藏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館爬梳水道歷史，日前意外發現由日治時期，遺留迄今的馬桶便器，陶瓷材質、四方造型，上面有青墨渲染圖案，相當雅致，見證百年前特殊的廁所美學，令人驚艷。

2022年是山上花園水道博物館啟用滿一百年，也是台南市使用自來水一百周年，除了市府籌劃各項慶祝紀念活動外，立委郭國文也協助向文化部爭取到補助，除了進行博物館硬體升級外，也結合田野調查，耆老訪談，完整呈現這段歷史。

家族一直就住在博物館旁，今年已經88歲的吳子中老先生回憶表示，小時候因為地利之便，常到水道附近玩，水道完工後，他已經開始工作貼補家用，也參加不少原台南水道土木修繕工程，對水道的一切如數家珍。

▲88歲的吳子中老先生把百年馬桶，送交文化局調查收藏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳子中指出，目前快濾桶室西側的空間，是當年辦公人員使用的小廁所，他印象中，這個便器當初就是安置在廁所內；他說在還沒有化糞池的時代，當時是在地下挖一個糞坑，一般人家裏大概就是在糞坑上方架上木板，做成簡易廁所，講究一點的，最多也只是用紅磚砌疊出一個小坑，像這樣還用到陶瓷的便器，可說是相當罕見。

他表示，日治時期到現在，水道經過多次整修，大約20幾年前一次整修後，他意外發現這個便器被棄置，覺得相當可惜，於是把它帶回家，前幾天聽朋友說，台南有個古蹟整修把馬桶拆掉，很可惜，才想到家裡這個馬桶，正巧遇到館方在調查，於是把馬桶送交文化局。

文化局長葉澤山表示，水道博物是國內唯一水道歷史的國定古蹟，擁有眾多珍貴的文化資產，一百年來，也與山上及周遭區域產生密不可分的連結，將利用這次慶祝百周年活動，深化與地方連結，再創百年榮光。

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