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台南做工行善團讓民眾安居　黃偉哲任內修繕弱勢家庭滿百戶

▲台南市長黃偉哲與勞工局長王鑫基、地方民代特地至柳營區修繕現場關心黃姓案家及贈送入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與勞工局長王鑫基、地方民代特地至柳營區修繕現場關心黃姓案家及贈送入厝禮，黃偉哲親自安裝水龍頭及油漆牆面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局多年來結合「有情有疼心ㄟ厝-做工行善團」修繕志工隊，為弱勢家庭修繕房屋，19日再分別前往柳營區和嘉義縣大埔鄉送暖，市長黃偉哲與勞工局長王鑫基、地方民代特地至柳營區修繕現場關心黃姓案家及贈送入厝禮。

黃偉哲親自安裝水龍頭及油漆牆面等，並視訊關懷嘉義縣大埔鄉莊阿嬤的房屋修繕狀況，也感謝各工會理事長、志工、民間團體、企業單位協力援助弱勢民眾，一同歡喜迎來黃偉哲任內第100戶「希望家園」完工。

▲台南市長黃偉哲與勞工局長王鑫基、地方民代特地至柳營區修繕現場關心黃姓案家及贈送入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，感謝慈濟基金會、各工會志工及民間企業團體的善行義舉，今天迎來任內第100戶弱勢家庭房屋修繕完工，也是「做工行善團」推動以來的第182戶，各界以愛心協助案家改善生活環境品質，見證社會有愛、城市有愛，台灣是有愛的國度。

黃姓案家為低收入戶，修繕前的衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋，衛生環境不佳，房屋因年久失修，門板、窗台等遇雨會滲漏水，經「做工行善團」修繕後，浴室、廚房便利整潔許多，也改善衛生環境，19日在電氣志工完成浴室、廚房等設備安裝及油漆志工壁面美化粉刷作業後，喜迎黃偉哲上任後第100戶弱勢家庭房屋修繕完工，修繕後的房舍門板、窗台不再漏水，室內照明充足，還有志工貼心修復的二手家具，相當美輪美奐又溫馨。

黃偉哲也準備紅包、電鍋及勞工局晴天坊的涼被組贈送給案家作為完工入厝禮，並頒發感謝狀予慈濟基金會、豐成建設開發有限公司董事長王智民和鴻仲生物科技有限公司董事長張靖明，感謝其協力動員志工清潔案家環境及捐助修繕材料費用，黃偉哲也感謝台南市實踐夢想者聯盟協會長期結合Panasonic台灣松下電器、美德醫療、大成長城、量崴公司等企業贊助，捐贈電子鍋、物資及入厝紅包給弱勢案家。

19日同時完工的第101戶修繕案件是嘉義縣大埔鄉的莊阿嬤家，現年77歲獨居的莊阿嬤，兒子長年在台中工作，因工作收入不甚穩定而無力為老家進行修繕，修繕前的屋頂有漏水問題，天花板因滲水嚴重已坍塌，室內電線亦老舊，壁面與窗台等多處有破損，勞工局「做工行善團」獲報後不辭路途遙遠前往修繕，於日前完成鋁門安裝、屋頂三角處設置鋼板加強改善漏水問題及室內老舊電線汰換。

▲台南市長黃偉哲與勞工局長王鑫基、地方民代特地至柳營區修繕現場關心黃姓案家及贈送入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日在電氣和木工志工聯手下，完成照明安裝和牆壁窗台美化板、天花板輕鋼架施工，而嘉義縣在地的聖王宮澤心慈善團、安道社會福利慈善事業基金會大埔關懷據點夥伴也前來協助莊阿嬤清理環境，並提供餐點慰勞志工夥伴，市長黃偉哲特別在柳營區修繕現場以視訊方式與在嘉義縣大埔鄉修繕的志工夥伴互動關心，並感謝大家把台南的愛心拓展到嘉義縣大埔鄉，幫助莊阿嬤提升居住品質。

此外，「做工行善團」泥水志工為盡快幫助弱勢案家免於遭受雨天漏水之苦，於6月13日平常工作之餘接力前往官田區和玉井區為兩案家進行屋瓦更換作業，改善滲漏問題，讓案家雨天不再擔心室內漏水，得以安穩生活。

▲台南市長黃偉哲與勞工局長王鑫基、地方民代特地至柳營區修繕現場關心黃姓案家及贈送入厝禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲特別感謝所有志工夥伴，在疫情嚴峻之際，兼顧防疫與公益，經常不惜犧牲假日和休息時間出門服務，多年來前往各地修繕的足跡已數百里，這樣的大愛與不求回報的精神是台南人的驕傲，也期許勞工局「做工行善團」的夥伴們繼續一步一腳印將「繕」行走得更遠更廣。

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