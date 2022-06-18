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雲林＋1491！新增8死亡案例　兒童莫德納第二劑今起開打

▲雲林縣71家醫療院所今日起開放施打兒童莫德納一名第二劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲6-11歲兒童第2劑莫德納疫苗接種，間隔時間從12週縮短為4週以上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（18）日新增1491例本土確診個案，分別為斗六282例，虎尾203例，斗南130例，西螺124例，麥寮122例，古坑69例，土庫67例，北港62例，莿桐57例，二崙48例，崙背45例，水林42例，四湖39例，大埤37例，林內36例，元長35例，台西32例，口湖28例，褒忠20例，東勢13例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣71家醫療院所今日起開放施打兒童莫德納一名第二劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣71家醫療院所今日起開放施打兒童莫德納一名第二劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對6-11歲兒童第2劑莫德納疫苗接種，間隔時間從12週縮短為4週以上，根據中央諮詢專家指出，目前因無兒童混打疫苗的安全性報告，除非第1劑接種後出現嚴重不良反應等特殊情形，建議應以同廠牌疫苗完成2劑接種，還有家長擔心兒童接種後可能的心肌炎或心包膜炎，出現的機率遠低於預期，呼籲家長盡快讓兒童完整接種，早打早保護。

雲林縣自今6/18日起家長可帶兒童至本縣COVID-19疫苗合約醫療院所施打，提醒家長須先填寫同意書，也可於各合約院所現場索取，並持健保卡、疫苗接種紀錄卡(黃卡)前往接種，相關疫苗接種服務可至雲林縣衛生局網站新冠肺炎專區－疫苗地圖查詢。

▲雲林縣71家醫療院所今日起開放施打兒童莫德納一名第二劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1491例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-99歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1260人、確診者居家照護在管中有7517人。統計至6月16日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10905人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19711人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣71家醫療院所今日起開放施打兒童莫德納一名第二劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計94確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共49908例，其中累計94例為死亡。今日新增8例死亡確診個案，分別為3名男性及5名女性，年齡介於50至90多歲間，有糖尿病、高血壓、心血管疾病、慢性腎病、失智等慢性病史，其中2位已完整接種COVID-19疫苗，1位已接種2劑疫苗，1位已接種1劑疫苗，其餘4位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/11至6/14，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣衛生局提醒民眾， 兒童接種後局部疼痛、疲倦、頭痛、發燒，為常見的副作用：可多喝水、休息並視需要就醫。如有發燒、感冒、對疫苗成分有嚴重過敏反應史者，則不建議接種。再次呼籲，施打疫苗可降低兒童染疫併發MIS-C的發生率，縮短長新冠症狀時間，不論是大人或小孩，符合接種資格者，有疫苗就打。

▲雲林縣71家醫療院所今日起開放施打兒童莫德納一名第二劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋1491例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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