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隨大甲媽遶境15年受款待　女台商回饋萬巒豬腳便當

▲吳鍶誼（左二）長期在中國大陸上海置產經商，媽媽黃美珠（右二）是滷萬巒豬腳的師傅，大家都稱她「阿珠媽」。（圖／記者李政遠翻攝）

▲吳鍶誼（左二）長期在中國大陸上海置產經商，媽媽黃美珠（右二）是滷萬巒豬腳的師傅，大家都稱她「阿珠媽」。（圖／記者李政遠翻攝）

記者李政遠／彰化報導

「吃了大家15年，也該換我回饋一下」，長年在大陸上海經商的吳鍶誼，每年都會跟隨大甲媽徒步進香，沿途受到民眾熱情提供餐點款待，她今年特地以當天現滷阿珠媽萬巒豬腳，遠從屏東北上至彰化現作200份便當，於今(15)日下午5點在彰化縣沙田路一段附近，免費發給大甲媽隨香信眾食用。

吳鍶誼指出，長期在大陸上海置產經商，媽媽黃美珠是滷萬巒豬腳的師傅，大家都稱她「阿珠媽」，三年前媽媽希望我能傳承她的滷製萬巒豬腳的手藝，於是決定鮭魚返鄉將大陸事業做妥善安排後，回到屏東家鄉跟媽媽一起滷豬腳，並以媽媽名字《阿珠媽萬巒豬腳》，採網路訂購服務愛好萬巒豬腳的饕客。

▲吳鍶誼（左二）長期在中國大陸上海置產經商，媽媽黃美珠（右二）是滷萬巒豬腳的師傅，大家都稱她「阿珠媽」。（圖／記者李政遠翻攝）

▲《阿珠媽萬巒豬腳》外觀油亮，為求新鮮安全不加任何防腐劑。（圖／記者李政遠翻攝）

吳鍶誼說，她是媽祖忠實信徒，在媽祖庇佑及消費者的愛護，豬腳賣的不錯，台中大甲鎮瀾宮遶境進香活動，沿途所經縣市鄉鎮，民眾準備各種點心熱情款待隨香信眾，跟隨大甲媽徒步進進香15年，感受民眾無私的奉獻，吃了大家15年，這次換我反饋客製萬巒豬腳便當，歡迎經過的大甲媽信徒來品嘗阿珠媽萬巒豬腳便當。

▲吳鍶誼（左二）長期在中國大陸上海置產經商，媽媽黃美珠（右二）是滷萬巒豬腳的師傅，大家都稱她「阿珠媽」。（圖／記者李政遠翻攝）

▲黃美珠（左）今年特地以當天現滷阿珠媽萬巒豬腳，遠從屏東北上至彰化現作200份便當。（圖／記者李政遠翻攝）

香客陳小姐說，吃過《阿珠媽萬巒豬腳》香Q軟嫰恰恰好，不鹹、不乾柴口齒留香好滋味。香信徒蔡先生說，這個路段很少有商家或賣吃的，有萬巒豬腳便當可以免費吃，真的很窩心。

吳鍶誼表示，《阿珠媽萬巒豬腳》外觀油亮鮮甜沒肉腥味，關鍵在滷汁、現在國產豬及火侯的掌握要相輔相成，才能滷出色香味俱全的極品萬巒豬腳，我們豬腳採用大武山下萬金產黑毛豬，當日現宰溫體豬，每隻重1.2公斤，滷汁使用釀造醬油、雲林在地蒜頭，還有60多年的老滷汁，經過4小時溫火慢滷，滷出的豬腳皮才會油亮，肉質Q彈，不軟爛沒肉腥味，為求新鮮安全不加任何防腐劑。

▲吳鍶誼（左二）長期在中國大陸上海置產經商，媽媽黃美珠（右二）是滷萬巒豬腳的師傅，大家都稱她「阿珠媽」。（圖／記者李政遠翻攝）

▲吳鍶誼回到屏東家鄉跟媽媽一起滷豬腳，並以媽媽名字《阿珠媽萬巒豬腳》，採網路訂購服務愛好萬巒豬腳的饕客。（圖／記者李政遠翻攝）


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萬巒豬腳屏東彰化大甲媽進香香客

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