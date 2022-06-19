討債反被逼做人體拱橋痛毆　剛過完18生日慘死！雙煞下場曝

▲范姓男子找朋友幫討債務，未料因此命喪檳榔攤。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹梁姓男子委託竹北甲鼎檳榔店老闆陳男幫他討債，雙方相約檳榔攤喬，結果梁男被陳男友人(范男)捉包偷陳男金項鍊，被陳、范兩人逼做「人體拱橋」私刑教訓，體力不支或姿勢不穩即遭暴力毆打，梁男被爆打致死，新竹地院依傷害致死罪判范男有期徒刑12年、陳男11年6月。

2021年8月4日，剛滿18歲的梁姓男子告訴媽媽「要到竹北拿一筆錢」，隔日母親卻收到昏迷重傷住院通知、5日後腦死不治。

檢警調查，當晚8點多梁男抵達檳榔店，被陳男友人范男發現他偷項鍊，之後被陳、范兩人聯手毆打，即使梁倒地後，仍持續以腳踢、踩等方式虐打。在此同時，欠債人簡男為確認債務也聯繫多名友人一同前往，見梁男遭暴打後，也上前加入毆打，並向其他人吆喝「打給他死」。

眾人逼梁做出「人體拱橋」姿勢，當梁體力不支、姿勢不穩時，眾人便再補上拳腳；范男更以折疊麻將桌、旋轉辦公椅等大型重物丟砸梁男頭部，鐵條毆打梁男背部，使范頭部與地面碰撞，陷入昏迷，經送醫院急救後仍不治死亡。

合議庭認為，就犯罪手段不法程度而言，應以范最為嚴重，陳次之，然而案發迄今，陳男仍對自身犯行飾詞卸責，范則詭辯自己「智力偏低」、「憂鬱症」企圖卸責。法官認為陳男雖遭竊財物，但其暴行已遠超一般「教訓」程度，無法合理化其罪行，范更非財物遭竊者，更無任何施暴理由，最後依傷害致死罪判范男有期徒刑12年、陳男11年6月。

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