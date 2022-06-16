高雄男專挑夜市周遭行竊　變裝卻忘了換鞋一眼遭認出

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男專挑夜市周遭行竊　變裝卻忘了換鞋遭認出

▲▼王姓男子到夜市周邊變裝偷機車上物品，卻因腳上拖鞋顏色十分顯眼，反倒成為警方破案的線索。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲王姓男子到夜市周邊變裝偷機車上物品，卻因腳上拖鞋顏色十分顯眼，反倒成為警方破案的線索。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名王姓男子（63歲）看準民眾隨手將裝有日用品的塑膠袋或安全帽放在機車上的習慣，順手牽羊偷走，鼓山分局日前獲報，在瑞豐夜市周邊，有民眾車上物品遭竊，調閱畫面後鎖定穿著亮綠色拖鞋犯案的竊嫌，日前員警在巡邏時，發現王男就穿著亮綠色的拖鞋，將他攔下盤查，王男一度不願坦承，警方示出犯案影像後，他只好乖乖坦承犯行，訊後依竊盜罪送辦。

鼓山分局龍華派出所於5月份陸續接獲民眾報案，指出擺放在機車上的物品遭竊，地點都在瑞豐夜市周邊，4起案件中有2起為安全帽遭竊，另2起都是吊掛在機車掛勾的菜餚、飲料及民生用品等被拿走。

▲▼王姓男子到夜市周邊變裝偷機車上物品，卻因腳上拖鞋顏色十分顯眼，反倒成為警方破案的線索。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警調查後發現，竊嫌都是利用晚間人多的時段，隨機尋找目標，得手後便快步跨越馬路離開，全程沒有使用任何交通工具，而且還會換裝來躲避警方查緝，以為天衣無縫，但警方卻意外發現，他每次作案穿的亮綠色拖鞋，這反而成了警方的重要的破案線索。

龍華派出所員警於14晚間，在鼓山區中華一路停等紅燈時，發現一部機車騎上人行道，立刻上前攔查，卻發現這名王姓男騎士身形與竊嫌相似，而且腳上還穿一雙亮綠色的拖鞋，王男一開始還否認犯行，直到員警出示作案影像後，他乖乖坦承犯案，隨後在機車置物箱中起出行竊時的相關衣物。訊後依竊盜罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

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