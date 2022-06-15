男子被誤認性侵犯打成豬頭　控警竟讓施暴者「自行前往派出所」

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子日前赴便利商店購物，竟無故遭黃姓男子等5人圍毆成傷、指其為「強姦犯」，吳男則頻頻喊冤道「認錯人了」；警方獲報後趕抵現場隔開雙方，先將吳男載返派出所以避免私刑正義，吳男爾後也向黃男等人提告傷害、恐嚇，警方通知幾名嫌犯到案說明後，另依妨害秩序罪移送法辦。

▲埔里男子疑遭人誤認罪犯毆打成傷，事後提告。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團，下同）

埔里警分局指出，12日凌晨1時21分許接獲民眾報案指捉到「現行犯」，請警方到場處理，勤務中心立即調派轄區愛蘭派出所警員於7分鐘後趕到現場；員警到場後見5名男子包圍1名男子，並持續叫囂「強姦犯」等語，被包圍之男子向對方表示「認錯人了」，員警立即上前隔開雙方，並要雙方冷靜。

警方指出，處理員警於現場初步檢視，吳姓男子身上多處擦挫傷，所幸意識清楚，但因現場黃男等多人持續情緒激憤、均聲稱吳為「現行犯」，且吳男當場未向警方表示意見及反駁，因此示意吳男蹲下並出示證件，並經其同意後與警方返回派出所，以避免衝突場面擴大和進一步釐清案情；另黃男等當事人經現場查登資料後，員警也一併請其至派出所說明。

不過自稱是吳男哥哥的網友於14日深夜上臉書「爆料公社二社」社團，PO出2張吳男遭毆、眼窩瘀青和臉頰血痕的照片，痛批警方到場後就叫其弟「跍咧（台語『蹲下』）！」卻未先幫忙叫救護車，隨後用巡邏車把他載回派出所，卻以「深夜警力不足」為由，讓該群施暴者自行前往派出所，明顯處置不公，也聲稱一定向對方提告。

警方解釋，當時於返所途中，員警曾主動詢問吳男傷勢是否需先至醫院包紮，吳男僅回應請警方聯繫親友；抵達派出所後，員警即致電119派救護人員前來、到場包紮傷口後，又再次詢問吳男是否要到醫院，吳男才首肯並由119人員送醫治療、留院觀察及休養，且於當天凌晨2時許、上午11時許，員警、副所長先後前往醫院瞭解其傷勢，或致電關懷及詢問吳男是否提告。

警方表示，由於雙方說法分歧，除持續調閱現場周邊監視影像，以釐清案情，吳男也已於同日晚間前往派出所製作筆錄，並向對方提告傷害、恐嚇罪；經通知涉案人到案說明後，除吳男所提告之傷害及恐嚇罪，也會依刑法妨害秩序罪，一併移送南投地檢署偵辦。